Barbara D’Urso fa dietrofront su Briatore? In realtà si sono visti eccome… Ecco che ha detto

Barbara D’Urso è tornata a parlare di Flavio Briatore e, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, stavolta ha fatto delle ulteriori confessioni. Nello specifico, infatti, ha ritrattato le precedenti dichiarazioni ed ha fatto delle confessioni inaspettate.

Nello specifico, ha ammesso di essere uscita diverse volte con Flavio e di esserne rimasta anche piacevolmente colpita, cosa che non si aspettava affatto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

L’inaspettato dietrofront di Barbara D’Urso su Briatore

La notizia inerente l’ipotetico flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore continua a tenere banco sul web. Dopo che entrambi hanno smentito che tra loro possa esserci un flirt, ecco che la conduttrice di Canale 5 è tornata a parlare della faccenda durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. A tal riguardo, la donna ha che, in realtà, ha incontrato Flavio in diverse occasioni. I due sono stati a cena insieme, ma sempre in compagnia anche di altre persone.

Nel momento in cui la giornalista le ha chiesto se tra loro ci siano mai state delle uscite “private”, invece, la conduttrice è stata piuttosto evasiva ed ha preferito tergiversare. Ad ogni modo, la D’Urso ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita da Briatore. Inizialmente, infatti, aveva un enorme pregiudizio nei suoi confronti, sta di fatto che credeva le sarebbe stato antipatico. Una volta conosciuto e uscitaci un paio di volte, invece, si è trovata a ricredersi drasticamente.

Ci sono sperane per un futuro tra Barbara e Flavio?

Durante l’intervista, però, Barbara D’Urso ci ha tenuto a precisare che tra lei e Flavio Briatore non ci sia mai stato nulla di più. I due hanno semplicemente trovato un’intesa che non credevano di poter provare. Da qui a parlare di flirt o di qualcosa di più profondo, però, ne deve passare di acqua sotto i ponti. Per tale motivo, non resta che attendere per vedere se questa simpatia possa diventare altro.

Ricordiamo che entrambi sono single da molto tempo. L’ultima frequentazione nota di Barbara risale allo scorso anno, quando il nome della conduttrice Mediaset fu associato a quello di Francesco Zangrillo. In merito a Flavio, invece, di lui si è sentito parlare pochissimo dal punto di vista sentimentale. L’imprenditore, infatti, è stato associato solo a dei flirt con Taylor Mega, ma nulla di serio.