Il Paradiso delle signore spoiler 9 febbraio: Vittorio prende una decisione importante

Gli spoiler della puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio sarà protagonista di una decisione molto importante. Marcello, dal canto suo, apprenderà quale sia stata la scelta dei soci del circolo in merito alla sua candidatura.

Matilde compirà un gesto che renderà molto nervoso suo marito Tancredi. Intanto, continuerà la lotta per cercare di spronare Francesco a tornare ad interessarsi al mondo del cucito. Le operazioni di convincimento andranno a buon fine?

La decisione di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello racconterà a Salvatore quello che è avvenuto al circolo durante il suo discorso di candidatura. Il giovane avrà la sensazione che le sue parole abbiano colpito parecchio i presenti, pertanto, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente ottimista sulla faccenda.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria cercherà di convincere Ezio a smetterla di dare luogo ad una guerra contro Guarnieri. Questo non serve affatto né a lui né al suo progetto lavorativo, pertanto, lo invoglierà a fare un dietrofront. In merito a Vittorio, invece, prenderà una decisione del tutto inaspettata in merito al suo lavoro. Conti, infatti, deciderà di rassegnare le dimissioni dal suo ruolo di pubblicitario.

Spoiler 9 febbraio: Marcello in prova al Circolo

Dinanzi questa repentina decisione di Vittorio, Matilde non potrà fare a meno di mostrarsi molto vicina all’uomo. A tal riguardo, nella puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che la donna starà molto vicino a Conti. Nel farlo, però, commetterà un errore grossolano nei riguardi di suo marito Tancredi. Nello specifico, infatti, vedremo che dimenticherà di andare a cena con lui. Questo, chiaramente, non farà certamente piacere all’uomo.

Marcello, finalmente, riceverà l’esito della sua candidatura come socio del circolo. Grazie al voto favorevole di Ludovica, infatti, il ragazzo verrà ammesso ufficialmente nell’entourage. Ad ogni modo, il giovane chiederà che venga applicata la clausola per i nuovi membri, ovvero, quella di doversi sottoporre ad un periodo di prova. Così sarà fatto, pertanto, Marcello darà il meglio di sé per dimostrarsi all’altezza del nuovo incarico. Intanto, Armando scoprirà chi era la persona con cui prima lavorava Francesco. Inoltre, apprenderà anche il vero motivo per cui il ragazzo ha rinunciato a questa carriera ed ha lasciato il paese.