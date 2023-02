Oroscopo 8 febbraio 2023: Ariete impazienti, Bilancia un po’ distratti

Secondo l’oroscopo del giorno 8 febbraio i nati sotto il segno dei Pesci devono essere un po’ più motivati. I Gemelli si sentono in trappola, ci vuole una svolta

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete in attesa di una risposta o di un esito importante potreste essere piuttosto impazienti. Imparate a tenere a bada le emozioni, soprattutto dal punto di vista professionale.

Toro. Le amicizie potrebbero scarseggiare in questo periodo. Adesso potrete capire quali sono davvero le persone che meritano di restare al vostro fianco e quali, invece, è meglio che escano dalla vostra vita per sempre.

Gemelli. L’oroscopo dell’8 febbraio vi esorta a reagire. Spesso vi sentite in trappola, vittime delle vostre stesse paranoie. Mettetevi in gioco un po’ di più e non abbiate paura di dimostrare al mondo quanto valete.

Cancro. Siete molto testardi. Quando vi mettete in testa un obiettivo, difficilmente riuscire a venirne a capo. Giornata molto interessante dal punto di vista delle occasioni lavorative.

Leone. Non aspettate che sia l’altro a fare il primo passo. Soprattutto in amore è tempo di essere risoluti e di mettersi in gioco. Nel lavoro occhi aperti su una nuova proposta, potrebbe celare delle controversie.

Vergine. I nati sotto questo segno devono risolvere quanto prima delle faccende burocratiche un po’ incresciose. Non siate troppo polemici e cercate di essere un po’ più scaltri nel lavoro.

Previsioni 8 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo siete un po’ distratti. Attenti al lavoro poiché potrebbero nascere dei piccoli disguidi con i vostri superiori. Se siete dei liberi professionisti, invece, attenti agli investimenti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 febbraio vi invitano ad essere un po’ più lungimiranti. Buon momento per allargare i vostri orizzonti e la vostra cerchia di conoscenze.

Sagittario. Ci sono delle opportunità per le coppie. Chi sta pensando di allargare la famiglia o di compiere un passo importante dovrebbe darsi da fare proprio in questo periodo. Siate pronti al cambiamento.

Capricorno. Giornata di impegni e di soddisfazioni per voi. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda la professione. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera seria e professionale.

Acquario. Nuovi progetti di vita in arrivo. I nati sotto questo segno stanno per vivere un cambiamento importante. Se ci sono delle situazioni da risolvere, questo è il momento giusto per farlo.

Pesci. Non lasciate che l’umore delle persone che vi circondino influenzi il vostro. Siate più determinati e pronti a mettervi in gioco nonostante tutto. Le stelle vi invitano ad essere più motivati.