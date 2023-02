GF Vip 7 anticipazioni stasera: entrano 3 nuovi concorrenti, probabile abbandono di un concorrente

Tra poche ore torna in onda una nuova puntata del grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sarà chiamato sicuramente in causa per tante tematiche che interesseranno la diretta. Le anticipazioni ci fanno sapere che varcheranno la porta rossa tre nuovi Vipponi.

Ma non solo, un concorrente invece potrebbe lasciare la casa. Stiamo parlando di Luca Onestini che a seguito di analisi ha riscontrato alcuni problemi negli esiti. E’ possibile quindi che debba lasciare il reality. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Anticipazioni GF Vip stasera 6 febbraio: entrano 3 nuovi concorrenti