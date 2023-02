Stefano Fiordelisi contro Signorini e GF Vip? Spuntano notizie fake e fotomontaggi

In questi giorni hanno fatto molto sgomento alcune dichiarazione di Stefano Fiordelisi in merito al GF Vip. In tali contenuti, il padre di Antonella avrebbe esortato Alfonso Signorini a chiudere il reality show a causa di tutto quello che stesse accadendo a sua figlia. A distanza di qualche giorno dalla diffusione di queste indiscrezioni, però, il signor Stefano è intervenuto sui social dichiarando di non aver mai fatto simili dichiarazioni.

L’uomo, infatti, ci ha tenuto a precisare che si tratti assolutamente di fake news. Il protagonista ha ammesso di aver avviato dei provvedimenti contro i siti che hanno diffuso simili contenuti poiché divulgare notizie false è un reato. Ma non è tutto, Stefano ha detto anche altro.

Stefano Fiordelisi si sfoga contro le fake news: ecco i fotomontaggi

Nel corso di uno sfogo su Instagram, Stefano Fiordelisi è tornato alla carica per difendere la sua posizione dalle ultime accuse trapelate in questi giorni. A generare clamore sono state alcune dichiarazioni che sembrerebbero essere state erroneamente affibbiate al padre di Antonella. In tali affermazioni, Stefano avrebbe attaccato Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip incitando la chiusura del programma.

Le cose, però, stando a quanto rivelato da Stefano, non starebbero in questo modo. L’uomo, infatti, ci ha tenuto a fare una precisazione ribadendo che adesso ci siano persone che stanno ricorrendo ai fotomontaggi pur di metterlo in cattiva luce. Il papà di Antonella, poi, ha proseguito dicendo che divulgare informazioni non veritiere è illegale, pertanto, si è già mosso allo scopo di arginare il problema.

Chi ha creato i fotomontaggi? I nuovi sfoghi di Gianluca Benincasa

Come se non bastasse, poi, Stefano Fiordelisi ha spiegato anche di aver preso dei provvedimenti per contrastare tutte le pagine inerenti il GF Vip che, da settembre fino ad oggi, non hanno fatto altro che fomentare odio contro sua figlia. Insomma, stando a quanto rivelato dal padre di Antonella Fiordelisi, l’uomo non si sarebbe mai scagliato contro il programma né, tanto meno, contro Alfonso Signorini.

Ma chi sarà stato l’autore di questi fotomontaggi? In molti ipotizzano che le frecciatine dell’uomo siano rivolte sempre contro Gianluca Benincasa. Nel frattempo, quest’ultimo sta continuando a pubblicare su Instagram tutti i messaggi dei suoi sostenitori i quali ritengono assurda la cancellazione del suo ingresso nella casa del GF Vip a causa della denuncia della famiglia di Antonella. Adesso non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se Alfonso Signorini commenterà la faccenda in quale modo.