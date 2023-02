Uomini e Donne spoiler 7 febbraio: novità per Alessandro, Gloria fa una scelta

Nella puntata del 7 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Alessandro siederà al centro studio per relazionarsi con Pamela. I due, però, non faranno altro che discutere, al punto che lui prenderà una drastica decisione.

Momento decisivo anche per Gloria. Dopo aver appreso di una segnalazione su Riccardo, infatti, la dama darà di matto e sarà costretta a fare una scelta. In studio, poi, ci sarà l’arrivo di nuovi esponenti che arricchiranno il parterre.

Liti e nuovi arrivi al trono over di Uomini e Donne

Nel corso della messa in onda del 7 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Claudio e Pamela discuteranno animatamente. I due arriveranno a decidere di chiudere in quanto sarà palese a tutti che lui non nutre abbastanza interesse per lei. Altro momento molto concitato per Claudio. Il cavaliere riceverà la visita di ben quattro dame, venute in trasmissione per conoscerlo.

Lui le lascerà parlare e alla fine deciderà di tenerle tutte. Questa scelta farà infuriare Tina Cipollari, la quale non esiterà a fare “nere” le nuove arrivate. Successivamente, poi, ci sarà spazio anche per Gloria e Riccardo. La loro storia diventerà sempre più intricata e travagliata. Ad un certo punto, infatti, la dama ammetterà di aver ricevuto una segnalazione sul cavaliere inerente dei messaggi che lui si è scambiato con una ragazza molto più giovane di lui.

Spoiler 7 febbraio: la segnalazione su Riccardo

Riccardo rimarrà molto deluso nel momento in cui apprenderà le accuse mosse da Gloria. Fino al giorno prima, infatti, avrebbe preso in considerazione la volontà di uscire dalla trasmissione con lei, ma adesso le cose stanno in modo decisamente differente. Ad ogni modo, la discussione si protrarrà a lungo, al punto da spingere Riccardo a mostrare il suo cellulare a Gianni per controllare il contenuto della conversazione con la giovane 21enne.

Ebbene, dall’analisi dell’opinionista, non emergerà nulla di così compromettente. Dopo lo show che ci sarà nella puntata del 7 febbraio di Uomini e Donne, dunque, ai due non resterà altro che interrompere la loro frequentazione. Gloria, infatti, deciderà di metterci una pietra sopra e di andare avanti con la sua vita. Al trono classico, invece, Noemi farà le sue prime esterne e anche Federico uscirà sia con Carola sia con Alice, ma di questo dovrebbe parlarsi all’interno della prossima messa in onda.