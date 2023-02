Un posto al sole, anticipazioni 6 febbraio 2023: Niko finisce tra le sue braccia…

Una nuova puntata attende i fan di un posto al sole. La soap opera italiana continua il suo grande successo in Rai e grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa vedremo nell’episodio del 6 febbraio.

Niko e Viola saranno pronti ad affrontare la prima giornata del processo a Lello Valsano. Come era prevedibile, tutti quelli coinvolti nei tragici eventi che hanno portato alla morte di Susanna, vivranno dei momenti di grande ansia e preoccupazione. I

n particolar modo Niko si troverà a cacciare fuori un coraggio innato, ma alla fine troverà consolazione tra le braccia di Manuela. Intanto Sasà, seguendo i consigli di Mariella, deciderà di dire di sì alla proposta di Bufalotto a uscire con lui.

Un posto al sole, Niko trova consolazione tra le braccia di Manuela

Inizia il processo contro Lello Valsano e Niko e Viola purtroppo si ritrovano a dover far fronte di nuovo con il loro dolore. I due si troveranno faccia a faccia con l’assassino che chi ha portato via Susanna e per il giovane Poggi questo sarà un momento molto particolare. Il ragazzo infatti sarà in ansia e preoccupato per la decisione del giudice.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che quest’ultimo tirerà fuori un coraggio che innato e sarà pronto ad affrontare tutto. Questa terribile giornata però avrà una svolta totalmente positiva, Niko riuscirà a consolarsi con una persona… Il bell’avvocato si lascerà andare tra le braccia di Manuela, da sempre pronta a dargli il sostegno.

Problemi in vista per il Poggi, Sasà si da un’altra possibilità

I colpi di scena nella soap opera non mancano mai e come detto in precedenza per Niko forse è arrivato il momento di lasciarsi andare. Il ragazzo troverà confronto tra le braccia Manuela ma il loro momento di intimità riserverà un risvolto negativo. Non tutto sarà rose e fiori, come non lo sarà l’incontro tra Sasà e Bufalotto. Salvatore, convinto da Mariella, accetterà l’invito di Castrese e cercherà di lasciarsi andare…