Uomini e donne oggi: Maria affonda Biagio, arriva il sosia di Ricky Martin “Studio scatenato”

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Quella di oggi è stata sicuramente una puntata molto più divertente e leggera rispetto a quelle precedenti e a quelle che ci toccherà vedere nei prossimi giorni.

Largo spazio come sempre al trono over, e in particolar modo a Biagio che si è ritrovato di nuovo a discutere con Carla. La dama purtroppo è scoppiata a piangere di nuovo per la fine della frequentazione con il cavaliere anche se Maria ha fatto di tutto per farle tornare il sorriso. Ma non è tutto, dopo tanto tempo al centro studio si è seduta Roberta e per lei sono arrivati due bei corteggiatori.

Maria De Filippi ferma Biagio e prova a farlo riflettere

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio 6 febbraio, Biagio e Carla hanno parlato di nuovo della loro frequentazione che ormai è terminata. Il cavaliere dopo quello che è successo nelle puntate precedenti, ha affermato di essere spaventato dal comportamento di Carla: “Ho avuto paura a uscire di nuovo con te”.

Tina Cipollari e Gianni si sono scagliati contro Di Maro. In particolare, la prima ha dichiarato: “Ma si può avere paura a uscire con una donna? Sei ridicolo. Hai 54 anni? Sei ridotto male”. Maria De Filippi è intervenuta facendo notare che Biagio non si è fatto più sentire e non ha più risposto a Carla. Inoltre ha provato a farlo riflettere precisando che il suo comportamento è stato sbagliato.

Arriva il sosia di Ricky Martin studio impazzito

Per Roberta di Padua sono arrivati due corteggiatori, un ragazzo di trent’anni di siciliano e un altro di quaranta di Milano. La dama li ha tenuti entrambi ma l’attenzione del pubblico e degli altri presenti si è soffermata sul giovane milanese. Quest’ultimo di nome Pierluigi ha raccontato di essere un taxista, che lavora anche come imitatore di Ricky Martin.

Appena detto questo si è aperto un siparietto in quanto Tina e Gianni hanno fatto notare che somiglia poco al famoso cantante. Pierluigi si è così esibito per mostrare cosa sa fare, lasciando tutti sorpresi. Tra un balletto e l’altro, il ragazzo ha conquistato tutti, scatenando lo studio su Un, dos tres, Maria.