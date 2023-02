Un posto al sole, anticipazioni 7 febbraio: Niko distrutto dai sensi di colpa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative all’episodio del 7 febbraio ci rivelano grandi colpi di scena per quanto riguarda Niko. Il giovane Poggi, dopo il primo incontro in udienza per il caso Vassallo è finito a passare una notte intima con Manuela. I due infatti si consoleranno a vicenda ma il giorno dopo per Niko ci sarà un drammatico risveglio.

Niko si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Susanna e deciderà di allontanare la Cirillo. Per la ragazza sarà un brutto colpo. Intanto Silvia, ormai ossessionata dalle critiche sul web e dalla cattiva pubblicità non sa più cosa fare e pensa che deve trovare una soluzione al più presto.

Un posto al sole: Niko si sente in colpa verso Susanna

La notte di passione trascorsa tra Niko e Manuela sarà molto difficile da gestire per il Poggi. L’avvocato infatti si è avvicinato alla Cirillo in un momento di debolezza e il giorno seguente sarà molto pentito di ciò che ha fatto. Non sarà così invece per la gemella che davanti alle parole di Niko resterà molto delusa.

Il poggi quindi tornerà indietro sui suoi passi ma così facendo farà soffrire Manuela. La ragazza non ha fatto mai mistero di avere un debole per lui e di esserne sinceramente innamorata. Per questo, dopo la prima giornata di processo, si è fatta avanti per consolare e sostenere il giovane avvocato.

Silvia distrutta dalle critiche per colpa di Nunzio

Quello che è successo a Nunzio ha creato non pochi problemi anche a Silvia. La notizia della denuncia da parte di Alice nei confronti del giovane chef si è subito diffusa e tale voce è arrivata anche a Il Vulcano.

I clienti della Graziani hanno iniziato a criticare anche la proprietaria per non aver preso una posizione verso il suo dipendente. Questo inoltre sta portando il ristorante ad avere cattiva pubblicità e la donna a questo punto non sa più cosa fare. La mamma di Rossella non sa davvero come uscirne.