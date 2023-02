Sanremo 2023, Zelensky ci sarà ma non in video messaggio: parla Coletta

Il sei febbraio si è svolta la prima conferenza stampa sulla prossima edizione del Festival che ricordiamo partirà questa sera su Rai 1. Con tanta emozione e tanta ansia Amadeus ritorna sul palco dell’Ariston per guidare questa 73ima edizione del karmesse.

E in questa occasione Amadeus ed il direttore prime time della Rai hanno ovviamente dato delle succose anticipazioni generali. Ad un certo punto una giornalista ha preso la parola per domandare delucidazione sul caso legato all’intervento del Presidente dell’Ucraina durante la finale.

Caso Zelensky, nessun videomessaggio a Sanremo

La presenza di Zelenky infatti ha diviso sia la politica che anche le reti,. A tal proposito Coletta ha subito tenuto a chiarire che di comune accordo con l’Ambasciatore ucraino non ci sarà un videomessaggio come tutti credevano.

Zelensky dunque non sarà a Sanremo come tutti credevano e nemmeno attraverso un video messaggio. Il presidente dell’Urcraina infatti non prenderà parte al karmesse ma manderà una lettera che sarà letta proprio da Amadeus.

Successivamente ha preso la parola il conduttore e direttore del Festival che non ha perso occasione per fare una battuta su Sanremo. Nel dettaglio ha detto che avrebbe letto il messaggio in ucraino, precisando poi di aver chiesto all’ambasciatore di tradurre la lettera.

Amadeus dice la sua sulle polemiche nate per Zelensky

Il direttore artistico durante la conferenza stampa ha precisato che sa benissimo cosa è successo dopo che è stata annunciata la presenza del Presidente ucraino. A tal proposito ha spiegato che come accade ogni anno, Sanremo crea sempre polemiche e quindi nemmeno questa non è nulla di nuovo.

Un giornalista ha poi chiesto a Stefano Coletta come sia possibile che si sia passati da un video messaggio di due minuti a una semplice lettera. E anche in questo caso il presidente non ha nascosto che è stata proprio un idea di Zelensky. “Nel pomeriggio del 2 febbraio, l’ambasciatore ha detto che il Presidente avrebbe preferito inviare un testo, letto da Amadeus…”