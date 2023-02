GF Vip, Oriana stufa dei giochetti di Signorini: che mer**! Anche il web dalla sua parte

Ieri sera è andata in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Come sempre tante novità e in questa diretta anche ben tre new enrty. Una tra queste Martina Nasoni, ex di Daniele dal Moro. Il suo ingresso nella casa non è passato indifferente, particolarmente a Oriana che si è sentita offesa e presa in giro dalla stessa produzione.

La Marzoli prima che Signorini le dicesse che Martina sarebbe stata una nuova concorrente ha incontrato la ragazza in giardino e con l’aiuto imbarazzante di Daniele si sono presentate. Un momento davvero ridicolo per morti e anche per la stessa venezuelana che più volte ha chiesto al conduttore il motivo della sua presenza in quel momento.

Alfonso Signorini ne sbaglia un’altra: tutti contro il conduttore del GFVip

Un’altra me*da ha commentato Oriana appena Alfonso l’ha chiamata fuori in giardino per conoscere la Nasoni e incontrare Dal Moro. Alla Marzoli infatti non è piaciuto l’ennesimo triangolo messo in atto da parte della produzione.

La concorrente ha provato a spiegarlo prima ridendo e poi con rabbia. Già è capitato che si è trovata in una situazione simile con Ginevra ed Antonino, ora invece con Daniele. D’altronde c’è da dire che nemmeno al pubblico è piaciuto questo trattamento alla ragazza. Ancora una volta Alfonso si è dimostrato poco sensibile e interessato solo a questi giochetti ridicoli, ha chiosato qualcuno su Twitter.

L’entrata della Nasoni non piace: Daniele affonda Oriana

L’ennesima brutta figura da parte di Alfonso Signorini, questa volta potrebbe costargli caro. Tantissimi gli utenti contro il presentatore per quello che è successo ieri. Non era proprio il caso di far entrare Martina Nasoni, in un momento in cui Oriana e Daniele si stavano avvicinando di più. Inoltre, al popolo della rete non sono nemmeno piaciute le parole di Dal Moro verso Oriana, tanto che i due dopo la puntata hanno avuto un forte diverbio.

Daniele appena è uscita fuori in giardino la Marzoli ha tenuto a precisare che è inutile partire con i paragoni tra la venezuelana e la Nasoni. Il Vippone ha voluto precisare che con Martina c’è stata una storia intensa e con amore, mentre con Oriana no. Parole dure che hanno deluso tanto la bellissima bionda…