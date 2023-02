Marco Bellavia finta paparazzata con Sheila? Spunta una clamorosa segnalazione (FOTO)

In questi giorni, Marco Bellavia è stato beccato in compagnia della sua ipotetica nuova fiamma, Sheila, ma sul web c’è chi lo ha accusato di aver organizzato una finta paparazzata. Nello specifico, pare che l’ex volto del GF Vip stia facendo di tutto per attirare a sé i riflettori.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato la segnalazione di una fonte, a suo avviso, attendibilissima, la quale avrebbe riportato delle informazioni davvero inaspettate. Ecco cosa si sarebbe inventato l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

La segnalazione su Marco Bellavia: finta paparazzata con Sheila?

Marco Bellavia ha davvero organizzato una finta paparazzata con Sheila per attirare a sé i riflettori? Questo è il pettegolezzo che sta circolando sul web in queste ore. Una fonte alquanto attendibile secondo Amedeo Venza, infatti, ha affermato che l’uomo si stia lasciando consigliare da alcuni manager allo scopo di attirare a sé i riflettori. Queste persone, tra cui Tony Toscano, gli starebbero dicendo come comportarsi per generare clamore.

Il primo step di questo machiavellico piano sembrerebbe essere stato quello di organizzare la paparazzata con Sheila. Questa donna, in realtà, è una vecchia conoscenza di Marco che, per l’occasione, si sarebbe prestata a questo siparietto per far in modo che si parlasse di Bellavia. In secondo luogo, poi, Marco avrebbe inventato di aver discusso con questa donna per continuare a generare curiosità nel pubblico. (Continua dopo la foto)

Il web non approva il comportamento di Marco

Nel caso in cui questa segnalazione fosse veritiera e, quindi, Marco Bellavia avesse davvero organizzato la finta paparazzata con Sheila e tutto ciò che ne consegue, sarebbe davvero imbarazzante. Il protagonista, peraltro, non sembra stia riscuotendo il clamore che probabilmente credeva di generare. Dopo la diffusione della notizia inerente il suo presunto nuovo amore, infatti, di lui non si è più parlato.

Anche Pamela Prati ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sulla faccenda, limitandosi semplicemente a dire che il vero Marco si fosse palesato. Insomma, a quanto pare, Bellavia non sembra ne stia uscendo molto bene dinanzi l’opinione pubblica. Dopo la diffusione di questa segnalazione, poi, le cose per lui sembra si stiano complicando ancora di più. Ad ogni modo, almeno per il momento, il diretto interessato non si è ancora espresso sulla faccenda per dire come stiano davvero le cose. Non resta che attendere per vedere se lo farà.