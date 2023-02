GF Vip, Daniele Dal Moro sapeva già dell’ingresso di Martina in casa? L’indizio

La puntata di ieri del GF Vip è stata contraddistinta da alcuni nuovi ingressi, tra cui l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni. I concorrenti erano all’oscuro dell’arrivo di alcuni ex nella casa.

Tuttavia, un indizio notato dai telespettatori della trasmissione durante la messa in onda di ieri sta facendo sorgere dei sospetti. Specie Daniele sembrava fosse già a conoscenza di quello che sarebbe accaduto. Vediamo per quale motivo.

Daniele sapeva già di Martina al GF Vip? Ecco perché i sospetti

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, molte persone si stanno ponendo la seguente domanda, ovvero, Daniele Dal Moro sapeva già dell’ingresso in casa di Martina Nasoni? Il sospetto da parte del pubblico è sorto a seguito dell’incontro che i due ragazzi hanno avuto nel giardino della casa. Entrambi sono apparsi alquanto emozionati, ma anche imbarazzati.

Ad ogni modo, subito dopo il loro confronto, Daniele ha pronunciato una frase che ha generato molto sgomento sul web. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che sarebbe stato estremamente felice di condividere questa esperienza, ancora una volta, con la sua ex Martina. I telespettatori, e lo stesso Alfonso Signorini, sono rimasti di stucco, non capendo per quale ragione il concorrente avesse fatto questo tipo di collegamento. (Continua dopo la foto)

Dal Moro in difficoltà: Oriana definitivamente archiviata?

Non è certamente la prima volta che i VIP reclusi all’interno della casa ricevano sorprese di questo genere. Proprio per tale ragione non si capisce per quale motivo Daniele Dal Moro abbia sospettato che Martina Nasoni sarebbe rimasta nella casa del GF Vip. Alfonso, infatti, gli ha chiesto spiegazioni in merito alle sue dichiarazioni. A quel punto, allora, il giovane ha cominciato a tergiversare, ma è apparso alquanto in imbarazzo.

I telespettatori più sospettosi della trasmissione, dunque, non hanno potuto fare a meno di ipotizzare che il ragazzo fosse già a conoscenza di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Per il momento, né la produzione, né tantomeno il concorrente, si sono sbilanciati sulla faccenda chiarendo come siano andate davvero le cose. Che si sia trattato solamente di una coincidenza? Probabile punto in ogni caso, adesso i telespettatori sono estremamente curiosi di sapere come andrà a finire la storia tra Daniele e Martina e, soprattutto, sì Oriana Marzoli sarà messa definitivamente in un angolo.