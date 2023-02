Uomini e Donne, coppia del trono over lascia il programma? Beccati insieme (FOTO)

Al trono over di Uomini e Donne c’è una coppia per cui molti telespettatori tifano tantissimo. Di loro, però, non si parla molto spesso e il pubblico sta cominciando a protestare.

Contrariamente a tante altre dinamiche trattate, infatti, quella che riguarda loro sembra essere tra le più sincere e vere. Entrambi sembrano nutrire un sentimento reciproco molto forte, ma di chi stiamo parlando? Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la coppia del trono over che potrebbe lasciare Uomini e Donne

In queste ore sta circolando sul web una notizia che riguarda una coppia del trono over di Uomini e Donne molto amata dal pubblico da casa. I protagonisti di questo gossip sono Luca e Antonella. I due si sono accomodati a centro studio pochissime volte, ma in quei brevi sprazzi hanno sempre mostrato di nutrire un sentimento reciproco. Il loro percorso, però, non è sempre stato in salita, anzi. In più occasioni si sono scontrati ed hanno dato luogo a scenate di gelosia.

Ad ogni modo, stando a quanto trapelato dai social il questi giorni, i due pare stiano continuando a vedersi e a frequentarsi lontano dalle telecamere. Le anticipazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate rivelano che in studio i due non faranno che lanciarsi occhiate e sguardi ammiccanti. Ad un certo punto, poi, si confronteranno anche in un momento di pausa dinanzi un caffè. (Continua dopo la foto)

Colpi di scena nelle prossime registrazioni?

All’interno della trasmissione, però, non viene dato molto spazio ai due protagonisti. In ogni caso, stando a quanto trapelato sui social, pare proprio che la coppia del trono over di Uomini e Donne sia in procinto di lasciare la trasmissione. Da alcune foto pubblicate sui social, infatti, i due appaiono profondamente felici e sereni, pronti a viversi questa storia d’amore incredibile.

Per il momento, però, non sono state effettuate nuove registrazioni, pertanto, non si sa con ufficialità se e quando i due lasceranno il programma. Ad ogni modo, nel corso di questa settimana dovrebbero effettuarsi delle nuove riprese, pertanto, è molto probabile che ci saranno aggiornamenti sulla faccenda. Intanto, i telespettatori sono felicissimi che le cose tra Luca e Antonella vadano alla grande. Loro rappresentano per molti una delle poche coppie vere e oneste che si sono viste all’interno del dating show incentrato sui sentimenti.