Notte di fuoco al GF Vip, Oriana sbrocca: volano calci, parolacce e dite medio (Video)

Non è stata una notte serena quella nella Casa del GF Vip, dopo l’entrata di Martina Nasoni A perdere le staffe completamente è stata Oriana che nelle scorse ore è stata protagonista di un vero e proprio show.

La Vippona, infatti, si è ritrovata per la seconda volta al centro di un triangolo amoroso che non le ha fatto proprio piacere. E possiamo dire che non lo ha nemmeno nascosto. La Marzoli ha rimesso in discussione il suo rapporto con Daniele e dopo la diretta ha sbroccato pesantemente.

Notte di fuoco al GF Vip: Oriana Marzoli scatenata

Dopo la puntata del GF Vip7, Oriana ha perso la testa e ha sbroccato pesantemente. Prima ha accusato la produzione di aver messo in atto l’ennesimo triangolo per metterla in difficoltà, poi se le presa con Daniele Dal Moro. Ha preso a calci l’armadio, preoccupandosi però di avere la telecamera puntata addosso.

Oriana: “Vaffanculo lui, tutti i suoi pensieri, tutti i suoi dubbi e tutto” Sento tutto il suo dolore 😭💔#oriele pic.twitter.com/W8yNwkeMsI — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 7, 2023

Ha insultato Dal Moro in spagnolo, fatto il dito medio ad Antonino Spinalbese, e urlato tantissime parolacce. Accanto a lei Luca Onestini, che disteso a letto guardava e provava a far ragionare l’amica. La discussione è andata avanti per ore, nella totale indifferenza di Daniele.

Critiche feroci per la Marzoli: è bufera

Dal web, in tanti non hanno apprezzato il comportamento di Oriana e sono piovute critiche per il suo atteggiamento poco rispettoso. In molti hanno notato proprio questa differenza tra lei e Daniele. Inoltre, non è nemmeno passato inosservato il fatto che lei guardasse costantemente la telecamera per essere ripresa durante questo show.

Dal Moro nonostante il suo caratterino è un ragazzo molto dolce e soprattutto è molto sensibile. La Marzoli è simpatica e vulcanica ma ha un atteggiamento più superficiale. Per questa ragione sono molti a dubitare che tra loro possa funzionare al di fuori dal programma cosa ben diversa invece con Martina. Questo ingresso della Nasoni, potrebbe regalare un ritorno di fiamma, cosa che nemmeno Dal Moro ha negato. Insomma, nei prossimi giorni sicuramente ne vedremo delle belle.