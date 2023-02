Ida Platano ha “agito” contro Riccardo Guarnieri dopo la rissa a Uomini e Donne? Lo sfogo

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato uno sfogo sui social alquanto criptico, che molti hanno ritenuto fosse riferito al suo ex Riccardo Guarnieri. Come tutti i telespettatori della trasmissione ormai sapranno, nel corso della precedente registrazione, la donna è tornata in studio a Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza.

I due si sono duramente scontrati con Riccardo, al punto che tra i due uomini e quasi scoppiata una rissa. Ebbene, in questi giorni la Platano era un po’ sparita dai social, per poi tornare con uno sfogo del tutto inatteso. Vediamo cosa ha detto.

Lo sfogo criptico di Ida Platano

Ida Platano ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui sembra avercela con Riccardo Guarnieri. La donna ha ammesso di essersi presa 24 ore per riflettere su alcune questioni molto importanti, per questo motivo è un po’ sparita dai social. In seguito, poi, ha ammesso che in questo lasso di tempo ha riflettuto e “agito” in merito ad alcune faccende. La protagonista è apparsa piuttosto provata e alquanto irritata per alcune faccende.

Nel corso dello sfogo, poi, Ida ci ha tenuto a specificare di non essere affatto stupida e di capire perfettamente “certe cose”. In seguito, poi, ha anche detto che chi vuole capire capisca il suo sfogo. Insomma, una serie di parole criptiche che non stanno facendo altro che generare molta curiosità nei telespettatori di Uomini e Donne. Ad ogni modo, la maggior parte delle persone del pubblico ha la stessa convinzione.

Riccardo Guarnieri nei guai dopo la rissa a Uomini e Donne?

In molti sono a credere che lo sfogo di Ida Platano sia riferito a quanto accaduto a Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri. C’è addirittura chi sospetta che la donna abbia agito legalmente contro il suo ex a seguito della quasi rissa scoppiata in studio. Ad ogni modo, almeno per il momento non sono sopraggiunte conferme o smentite a riguardo, tuttavia, il clima tra i due ex è drasticamente teso.

Ricordiamo, infatti, che durante la scorsa registrazione, Alessandro ha insultato Riccardo accusandolo di vivere ancora con sua madre alla sua età. Queste parole hanno generato l’ira di Guarnieri, il quale si è alzato dalla sedia e si è scontrato a muso duro con il suo interlocutore. Sono dovute intervenire persone presenti in studio per cercare di placare la situazione. Si è parlato anche di sedie prese e sottratte ad alcuni partecipanti, che sono stati costretti ad accomodarsi per terra- Insomma, pare proprio che la situazione sia degenerata totalmente.