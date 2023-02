Belen Rodriguez rompe il silenzio sull’addio di Mammucari a Le Iene: l’ha messa in difficoltà

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’addio di Teo Mammucari a Le Iene. La donna non si era mai sbilanciata prima d’ora sulla faccenda, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio nel corso di un0intervista con TV Sorrisi e Canzoni.

In tale occasione, la showgirl ha ammesso di essersi trovata parecchio in difficoltà nel momento in cui Teo l’ha lasciata da sola a pochi minuti dall’inizio della trasmissione. Ecco cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez svela cosa è successo poco prima dell’addio di Teo a Le Iene

Nel corso di una recente intervista, Belen Rodriguez ha fatto delle confessioni sull’uscita di scena di Teo Mammucari da Le Iene. La conduttrice si è soffermata soprattutto su quanto accaduto nei momenti antecedenti la tanto discussa puntata del programma in cui Teo non presenziò. La donna ha spiegato che, ad un certo punto, si è resa conto che il suo collega non avrebbe presenziato con lei sul palco, pertanto, è andata un po’ nel panico.

Belen ha ammesso di aver provato un po’ di batticuore, tuttavia, ha deciso di farsi forza e di affrontare al meglio questa nuova sfida. La Rodriguez ha ammesso di non gradire molto lo stare al centro dell’attenzione. sul palco. Lei preferisce molto di più il lavoro di squadra, pertanto, si trova molto di più a suo agio nel momento in cui è affiancata da qualcuno. Ad ogni modo, se deve cimentarsi in un lavoro da sola, lo fa eccome, ma non è una cosa che preferisce.

Il rapporto attuale tra Mammucari e Belen

In merito al rapporto con Teo Mammucari, poi, Belen Rodriguez ha spiegato di essere rimasta in sintonia con lui. I due hanno lavorato fianco al fianco per circa un anno intero ed hanno avuto modo di conoscersi meglio e di relazionarsi. Anche ora che Teo non l’accompagnerà più a Le Iene, tra i due sembra essere rimasto un rapporto sereno e tranquillo.

Dopo che Mammucari abbandonò il programma, infatti, Belen ci ha tenuto a mandargli un saluto nella messa in onda successiva e a tessere le lodi del suo collega. La Rodriguez, poi, ha spiegato di essere una donna piuttosto forte e formata che, ormai, non dà più peso alle critiche. Come tutte le persone che svolgono il suo lavoro, infatti, è costantemente esposta all’opinione pubblica e anche alle offese, ma con il tempo ha imparato a lasciarsi scivolare tutto addosso