Sanremo 2023 anticipazioni prima serata: i cantanti che si esibiranno e gli ospiti

Questa sera, martedì 7 febbraio, andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Alla guida della competizione canora ci sarà, per la quarta volta consecutiva, Amadeus, il quale sarà accompagnato dal supporto di Gianni Morandi.

Nel corso della prima messa in onda dell’evento musicale più atteso dell’anno si esibiranno i primi 14 concorrenti in gara. Di seguito c’è l’ordine di uscita dei vari protagonisti e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Anticipazioni della prima serata del Festival di Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 andrà in onda questa sera su Rai 1, a partire dalle ore 20:40 e il programma terrà compagnia agli italiani fino alle 23:55. Amadeus sarà nuovamente il mattatore di questa nuova edizione del Festival e quest’anno sarà accompagnato da Gianni Morandi. Al fianco del conduttore, nonché direttore artistico, però, ci sarà anche una co-conduttrice, ovvero, Chiara Ferragni.

Quest’ultima salirà sul palco del teatro Ariston nel corso della prima e dell’ultima serata del Festival. In tale occasione, l’influencer accompagnerà il conduttore, ma si cimenterà anche in un discorso molto importane e toccante su temi a cui tiene particolarmente. La ragazza, in più occasioni, ha detto di essere estremamente agitata ed emozionata per questa nuova avventura. Gli ospiti invece saranno:

Pooh;

Mahmood e Blanco;

Salmo;

Piero Pelù;

Elena Sofia Ricci.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti che si esibiranno stasera

Grande curiosità, inoltre, anche per i look che sfoggeranno i protagonisti. Soprattutto Chiara Ferragni ha tutti gli occhi puntati addosso. L’influencer sta aggiornando i suoi fan mediante il suo account di Instagram in merito ai preparativi per la prima serata del Festival. Naturalmente, però, per vedere i suoi look, sarà necessario attendere la messa in onda della trasmissione.

I veri protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2023, però, saranno naturalmente i cantanti. Questa sera si esibiranno i primi 14 cantanti in gara, i quali canteranno per la prima volta i brani già diffusi sul magazine TV Sorrisi e Canzoni. Ciascuno di loro avrà la possibilità di esibirsi dinanzi il pubblico caloroso del teatro Ariston e non mancheranno anche i momenti di convivialità e di chiacchiere con il conduttore. L’ordine di uscita dei cantanti sarà il seguente: