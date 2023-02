Il Paradiso delle signore trama 10 febbraio: Flora sospetta di Umberto e indaga

La trama della puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore rivela che tra Umberto e Flora cominceranno ad esserci delle tensioni. La donna inizierà a capire che il commendatore stia lavorando a dei progetti segreti dei quali non le ha mai parlato.

Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà un’altra coppia alquanto in crisi, ovvero, quella formata da Tancredi e Matilde. L’uomo, però, non si darà per vinto e continuerà a lottare allo scopo di allontanare definitivamente la sua donna da Vittorio. Riuscirà nel suo intento? Vediamo tutto quello che succederà.

Tensioni tra Matilde e Tancredi al Paradiso delle signore

Venerdì 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Matilde proverà a scusarsi con suo marito per non essersi presentata alla cena insieme a lui che avevano organizzato. La donna era in compagnia di Vittorio per aiutarlo in un suo progetto e si è dimenticata di raggiungere l’uomo. Questo comportamento di Matilde, chiaramente, non farà affatto piacere a suo marito.

Tra i due, infatti, cominceranno ad esserci dei malumori piuttosto forti. Ad ogni modo, l’uomo non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, anzi. Dopo quello che è successo, infatti, mostrerà ancora di più l’intenzione di far in modo che Matilde e Vittorio si separino definitivamente. A tal riguardo, si rivolgerà di nuovo ad Umberto e gli chiederà di appoggiarlo nel suo machiavellico piano.

Trama 10 febbraio: le indagini di Flora su Umberto

In merito a Umberto, però, l’uomo si mostrerà disponibile nei riguardi del suo collaboratore, tuttavia, non potrà fare a meno di continuare ad avere la testa da un’altra parte. Nello specifico, Umberto lavorerà al progetto per la ricostruzione di Palazzo Andreani. L’uomo, però, continuerà a mantenere il segreto con Flora. Malgrado i silenzi, però, la donna comincerà ad avere delle intuizioni. A tal riguardo,, nella puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che la donna comincerà ad indagare sul commendatore in quanto non si fida di lui e di quello che sta tramando.

Ezio, dal canto suo, deciderà di deporre l’ascia di guerra contro Umberto, tuttavia proporrà a Guarnieri un nuovo accordo. Cosa deciderà di fare Umberto, accetterà le nuove condizioni? Infine, vedremo che Francesco deciderà di mettere piede per la prima volta in atelier, che stia cominciando a cambiare idea?