Oroscopo 9 febbraio 2023: Toro gentili, Scorpione suscettibili

Secondo l’oroscopo del 9 febbraio, i nati sotto il segno dei Pesci devono dare un po’ di peso in più alle parole. I Gemelli, invece, dovrebbero mostrare più istintività

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore non c’è cosa più bella di lasciarsi andare. Questo, chiaramente, può esporre anche a dei rischi e a dei pericoli, ma se non correte qualche rischio non potrete mai essere davvero pienamente felici.

Toro. Siate gentili perché il karma arriva sempre. Non siate troppo pieni di voi. Essere sicuri di sé è una cosa decisamente importante, tuttavia, cercate di non esagerare trascendendo nell’egocentrismo.

Gemelli. Smettetela sempre di pensare alle conseguenze delle vostre azioni. Seguite un po’ di più il vostro istinto, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e non abbiate paura di osare.

Cancro. Occhi aperti sul lavoro secondo l’oroscopo del 9 febbraio in quanto ci sono delle novità in arrivo. Giornata molto proficua anche dal punto di vista finanziario ed economico. La vostra vita potrebbe vivere uno slancio in positivo.

Leone. Giornata molto interessante per i sentimenti. Se siete stati indecisi in questo periodo sul da farsi, adesso è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e di ripartire da dove avevate interrotto.

Vergine. Meglio soli che male accompagnati recita un proverbio. Ebbene, non c’è frase più giusta per voi in questo momento. Cercate di essere attenti e di non commettere errori grossolani sul lavoro.

Previsioni 9 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nuovi incontri per i nati sotto questo segno. Cercate di essere un po’ più determinati e di soffermarvi un po’ meno su quelli che sono i bisogni e le necessità altrui.

Scorpione. In questi giorni siete un po’ suscettibili. Ad ogni modo, Mercurio sta per abbandonare l’opposizione nei vostri confronti, pertanto, siete pronti a risplendere meglio che mai.

Sagittario. In amore e nel lavoro è importante non farsi mettere i piedi in testa. Tenete bene a mente chi siete e quanto valete. Scendere a qualche compromesso è fondamentale, ma non bisogna eccedere.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 9 febbraio vi invitano ad essere un po’ più decisi e determinati. Spesso vi trovate ad essere assaliti dai dubbi e questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore.

Acquario. Dal punto di vista professionale siete molto favoriti. I nati sotto questo segno possono aspirare ad una promozione o, addirittura ad un cambio lavoro in meglio. Approfittate di questo momento.

Pesci. Ci sono dei giorni in cui dovreste prestare un po’ di attenzione in più a quello che dite. Ricordate che in certi casi le parole possono ferire molto di più dei gesti. Riflettete su questo aspetto.