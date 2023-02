Amadeus, il dramma della malattia: cosa ha raccontato a poche ore da Sanremo: “Sono un miracolato..”

Mancano pochissime ore per l’attesissima edizione di Sanremo 2023. Anche Amadeus è in fermento per questo terzo anno consecutivo alla conduzione. Sempre sola e sorridente, il conduttore televisivo però in passato ha sofferto di una grave malattia che gli ha cambiato l’esistenza.

In una recente intervista ad Oggi, Ama ha svelato per la prima volta alcuni particolari della sua vita passata, sconosciuti al pubblico. Una malattia di cui ha sofferto al punto da definirsi miracolato.

Amadeus racconta il suo dramma vissuto da piccolo: “ho rischiato la vita”

A sette anni, Amadeus si è ammalato gravemente, tanto da rischiare la vita. Ha avuto una nefrite e ha lottato contro la morte. In questa intervista, il conduttore televisivo ha ripercorso quel periodo buio e difficile della sua esistenza. All’epoca fu ricoverato in ospedale a Bussolengo e li ci è stato per ben due mesi.

Ricordando quel periodo difficile, il presentatore ha sottolineato quanto è stato dura la ripresa, i medici erano pesantissimi nei suoi riguardi. Per circa due anno non ha potuto fare cose normali, quelle che facevano tutti i bambini della sua età, dal correre, giocare a pallone o affaticarsi troppo.

La rinascita e la nuova vita del conduttore

Sono parole agghiaccianti quelle del conduttore che ha confessato a cuore aperto la sua ipocondria: “Credo che quel disagio vissuto in un’età così delicata mi sia rimasto appiccicato addosso. Infatti, non ha nascosto che quando si ritrova ad andare in ospedale per qualsiasi motivo va in ansia.

Oggi però è tutto passato e quel drammatico periodo è solo un brutto ricordo. Amadeus non ha vissuto una vita facile ma proprio grazie a quelle difficoltà che ora si ritiene un uomo forte, determinato e soprattutto miracolato.

Non smetterà mai di dire grazie ai suoi genitori ma anche alla vita che le gli ha regalato tantissime soddisfazioni sia ne privato che in ambito professionale. Ricordiamo che da questa sera per il terzo anno consecutivo, Amadeus condurrà uno degli eventi più importanti del nostro Paese.