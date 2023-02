Cambio programmazione Paradiso delle signore: cosa succederà l’11 e il 13 febbraio

Il Paradiso delle signore si accinge ad affrontare un cambio di programmazione che i fan della soap opera non devono assolutamente perdersi. Per questa settimana, infatti, ci sarà una novità riguardo la serie Rai che, di giorno in giorno, appassiona tantissimi telespettatori.

Nello specifico, infatti, nelle giornate di sabato 11 e lunedì 13 febbraio ci saranno delle variazioni per quanto riguarda il palinsesto di Rai 1. Di conseguenza, la soap opera subirà delle modifiche. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco qual è il cambio programmazione del Paradiso delle signore

Le prossime puntate del Paradiso delle signore subiranno un cambio di programmazione. Partendo da sabato 11 febbraio, infatti, vedremo che in tale giorno andrà in onda eccezionalmente una puntata della soap opera di Rai 1. In tale occasione andrà in onda l’episodio numero 101 della settima stagione della serie tv. Questo episodio doveva essere inizialmente essere trasmesso lunedì 13 febbraio.

In tale giorno della prossima settimana, però, la programmazione del Paradiso delle signore si fermerà, per tal emotivo, la soap opera non andrà in onda. A causa di questo, dunque, la puntata in questione sarà anticipata a sabato 11 febbraio. Questo, naturalmente, per consentire il recupero dell’episodio onde evitare degli slittamenti per la regolare programmazione della serie.

Perché questo cambiamenti in Rai e altre informazioni sul palinsesto

Il Paradiso delle signore, di solito, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05, ma a causa di questo cambio di programmazione, ci sarà una modifica. La puntata di sabato 11 febbraio, infatti, non comincerà al solito orario, bensì, verrà trasmessa a partire dalle ore 15:10. Per quanto riguarda la durata dell’episodio, invece, essa sarà la medesima di tutti gli altri in quanto si tratta semplicemente della puntata che sarebbe dovuta andare in onda lunedì 13.

Ma per quale motivo è stato apportato questo cambiamento nel palinsesto delle reti Rai? La risposta è da ricondurre alle elezioni regionali che si terranno nei prossimi giorni. Domenica 12 e lunedì 13, infatti, ci saranno le votazioni in alcune regioni e la Rai, come sempre, ci tiene a tenere aggiornati i telespettatori in tempo reale in merito a quello che accade. Per tale ragione, in tale giorno verrà trasmesso uno speciale sulle elezioni che, inevitabilmente, toglierà spazio all’amata soap opera di Rai 1. Si consiglia di restare sintonizzati per ulteriori variazioni nei palinsesti Rai dei prossimi giorni.