GF Vip, la Nasoni spara a zero su Oriana, Daniele l’assenda: scoppia il caos in Casa

E’ appena entrata Martina Nasoni nella casa del GF Vip ma la sua presenza già si fa sentire eccome!. La nuova arrivata come tutti sanno è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro e la new enrty è arrivata in momento molto particolare per il vippone, dato che in questi giorni si è molto avvicinato ad Oriana.

Martina Nasoni rompe l’equilibrio di Oriana e Daniele

Nonostante i due si sono lasciati andare a baci ed abbracci, Daniele non ha mai nascosto di provare ancora un forte sentimento per l’ex fidanzata. Non è amore, ha precisato ma comunque la Nasoni è stata per lui una donna molto importante nella sua vita.

Ed ecco che ieri sera, Alfonso Signorini gli ha dato il ben servito. Martina Nasoni per la seconda volta è rientrata in casa. Daniele è rimasto felicissimo di questa scelta e non ha nascosto la sua emozione nel rivederla. In tutto questo però non dimentichiamo Oriana che a differenza di Dal Moro si è sentita esclusa e non capita.

I due nella notte hanno avuto una forte discussione tanto da prendere totalmente le distanze e a mettere un punto a questa conoscenza. Del resto l’ex tronista di Ued non si è mai fidato della venezuelana, quindi per lui non le ha mai mancato di rispetto.

Al GF Vip Martina Nasoni spara a zero su Oriana

Una persona che sicuramente non spera in un lieto fine per gli ‘Oriele‘ è sicuramente la nuova arriva. Dopo il suo ingresso in puntata, la vincitrice del ‘Grande Fratello 16’ ha avuto una lunga conversazione con il suo ex fidanzato ed ha ammesso di non tifare per questa coppia. Anzi, la Nasoni trova la venezuela troppo ‘poco sensibile’ per il veronese. Martina che lo conosce molto bene sa quanto ha sofferto in passato e sa anche che se non si fida di una persona non si fida e basta.

La Marzoli non è la donna adatta a lui, Daniele ha bisogno di una compagna più tranquilla e serena. Ad essere d’accordo con lei anche lo stesso Dal Moro che durante una conversazione con lei ha detto: quando arrivano gli aerei con scritto Oriele li butterei giù… “Quando ho visto che è arrivato quello per te e hai detto ‘finalmente un aereo senza Oriana’ ho capito che non te ne fregava niente”, ha chiosato infine Martina.