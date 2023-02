Sapete cosa fa Alfonso Signorini prima di ogni puntata del GF Vip? Il consiglio di Silvio Berlusconi

Anche quest’anno stiamo vedendo Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore del Grande Fratello Vip. In una lunga e divertente intervista, il presentatore ha svelato qualche piccolo retroscena sul programma e su quelle che sono le sue abitudini prima di andare in onda.

Inoltre, ha parlato anche dei suoi look e su questo sembra sia intervenuto Silvio Berlusconi per fargli una bella ramanzina.

Curiosità divertenti su Alfonso Signorini prima della diretta del GF Vip

Nelle prime dirette del reality show il direttore di Chi, come in molti si ricorderanno si è presentato in video con un look più easy, abbandonando la cravatta. Poi, però, ha fatto dietrofront, su richiesta di Silvio Berlusconi. Insomma, l’ex Premier ha sottolineato che essere in onda con un look decisamente serio è molto più istituzionale ed elegante .

Nel corso dell’intervista Alfonso Signorini ha raccontato anche cosa mangia prima di ogni diretta della GFVip. La parola d’ordine è tenersi leggeri, infatti mangia due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure. Per quanto riguarda l’alloggio invece ha ammesso che quest’anno non ha preso nessuna casa ha Roma ma al momento con il doppio appuntamento alloggia in Hotel.

Il conduttore non dice mai no all’attività sportiva

Alfonso Signorini ha 52 anni e grazie alle sue buone abitudini mostra un fisico e un aspetto di un ragazzino. Infatti, si prende molta cura del suo corpo, praticando circa 45 minuti di attività cardio, come la corsa o la cyclette. La sera invece, si dedica ad altri 45 minuti per addominali e pesi. Quando è a Roma per il GF Vip si avvale dell’aiuto di un personal trainer.

Oltre al giornalismo e alla conduzione, Alfonso ama il piano, e studia il pianoforte due ore al giorno anche di sabato. Insomma, una vita frenetica e con mille passioni.. Questo forse è il segreto del suo tanto successo e della sua grande popolarità. Infine, nell’arco della giornata dorme solo 4 ore. La sveglia tutte le mattina suona alle 5.00… Che coraggio!|