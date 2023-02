Uomini e Donne spoiler 8 febbraio: Federico si lascia andare alla passione

Nella puntata del giorno 8 febbraio di Uomini e Donne vedremo che si proseguirà da dove si è interrotta la precedente messa in onda. Riccardo e Gloria continueranno a litigare e alla fine decideranno di chiudere, forse per sempre.

Al trono classico, invece, si parlerà di Federico e di Nicole. Per quanto riguarda il ragazzo, lui ha deciso di portare in esterna si Alice sia Carola e con entrambi ci saranno dei baci. Anche Nicole si troverà inaspettatamente bene con un suo nuovo corteggiatore.

Nuovi arrivi al trono over di Uomini e Donne, Nicole si sbilancia

Le anticipazioni della puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo e Gloria continueranno a discutere, ma stavolta forse decideranno per sempre di smettere di frequentarsi. Restando sempre in tema di trono over, poi, per Claudio scenderanno quattro nuove dame e Tina Cipollari le asfalterà tutte. Ad ogni modo, il cavaliere deciderà di conoscere tutte le nuove arrivate. Tra Alessandro e Pamela, invece, ci saranno delle discussioni, alla fine entrambi decideranno di non uscire più insieme.

Passando al trono classico, invece, la nuova tronista Nicole si cimenterà nelle sue prime esterne. La giovane uscirà con un ragazzo di nome Andrea, con il quale si troverà molto bene. Tra i due, infatti, ci saranno degli abbracci e si noterà una certa sintonia. Per contro, però, la tronista deciderà di fare un po’ di pulizia, sta di fatto che eliminerà due ragazzi per cui, invece, non nutre alcuna curiosità di conoscerli.

Spoiler 8 febbraio: Federico bacia le sue corteggiatrici

Nella messa in onda dell’8 febbraio di Uomini e Donne, poi, si parlerà di Federico Nicotera. Il ragazzo ha deciso di uscire con entrambe le sue corteggiatrici. Alice gli farà una sorpresa e gli dedicherà un video molto toccante. Al termine della riproduzione, poi, tra i due scatterà il bacio. Federico, però, uscirà anche con Carola. I due sono stati sulla neve e dall’esterna trasparirà una certa sintonia. Per tutto il tempo, infatti, non faranno altro che baciarsi.

Al termine della riproduzione di tali contenuti, entrambe le corteggiatrici saranno piuttosto felici delle esterne fatte. Contrariamente alle altre volte, infatti, in questa circostanza si respirerà un clima decisamente più sereno. Ad un certo punto, però, Federico dirà di voler ballare con Alice e Carola si alzerà furiosa dalla sedia e dirà al tronista di non lamentarsi se poi la vede fredda.