Scandalo al GF Vip, Oriana confessa tutto: un Vippone ha un telefono in Casa (video)

In questi istanti un video clamoroso sta facendo il giro del web. Oriana Marzoli da ieri sera sembra davvero essersi trasformata e ne sta dicendo di tutti i colori.

Prima il duro scontro con Daniele, dove gli ha dato del falso e bugiardo. Inoltre, violando completamente il regolamento ha parlato per l’ennesima volta in spagnolo insultanto Dal Moro e la produzione

La venezuelana si è detta lei la “regina” ed è solo grazie a lei se il programma sta andando avanti. Ma non solo, in questi istanti ha lanciato una bomba clamorosa su un altro concorrente, affermando che ha con se un cellulare.

Confessione chock di Oriana Marzoli: chi ha un cell in Casa?

Oriana Marzoli ha sganciato una bomba clamorosa che sicuramente farà molto parlare in questi giorni. Ormai, la venezuelana ha capito di essere lei la preferita e non solo in casa ma anche da pubblico che la segue. Lo sa benissimo e per questo non teme rivali.

Poche ore fa, parlando con Nicole e Giaele si è lasciata sfuggire un’informazione che non è passata inosservata. Ha dichiarato apertamente che Antonino ha sempre avuto con se un cellulare. Lui ha ammesso che ha un telefono, lo sanno tutti che ha avuto un telefono, ha urlato alle coinquiline.

Il web infuriato contro il GF Vip e Signorini: chiediamo la chiusura del programma!

Dopo la pubblicazione di questo video sopra postato, il popolo della rete si è scatenato. In tanti urlano alla chiusura immediata del programma, definendo questa edizione del GF Vip la più pessima di tutte.

“Che programma che stiamo guardando …poverini quelli che sono stati squalificati da questa fogna di programma .x molto molto meno”, ha scritto un utente. Altri invece, hanno insinuato che anche Tavassi ha un cellulare con se nella Casa. Mentre altri invece hanno scritto che Antonino è sempre stato raccomandato dal primo giorno e quindi non c’è da meravigliarsi. Cosa succederà adesso? Come si giustificherà Signorini?