Un posto al sole, anticipazioni 8 febbraio: Nunzio di nuovo nei guai

Una nuova puntata attende i fan di un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Nunzio purtroppo si metterà di nuovo nei guai, dopo quello che gli è accaduto con Alice. Ma non solo, brutte notizie arriveranno anche per Riccardo e Rossella.

Ormai i due sono davvero ai ferri corti. Infine, anche tra Renato e Raffaele si metterà male. I due si scontreranno a suon di cibo e vino. La ricerca dell’abbinamento perfetto li porterà però a un cambiamento radicale: da nemici giurati ad alleati! Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio di nuovo in pericolo, Rossella in crisi

Purtroppo, Nunzio, ancora non ha imparato la lezione. Il giovane Cammarota ha frainteso il rapporto tra Chiara e Ludovico, diventando molto geloso. Così facendo, si metterà di nuovo in pericolo perdendo completamente il senno. Purtroppo, il ragazzo che vede Chiara non è il suo amante ma il suo pusher: la Petrone è finita di nuovo nel tunnel della droga. Lo chef vorrà vederci chiaro e così finirà a combinare un nuovo guaio.

Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che si metterà male anche per Riccardo e Rossella. La ragazza ha scoperto che l’uomo che ama è sposato con Virginia. Per Ross è stato molto difficile. Le sue vacanze a Bolzano l’hanno resa ancora più triste e nervosa e non sa davvero cosa fare.

Renato e Raffaele finalmente amici!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano ancora che Renato e Raffaele riusciranno a trovare la pace. I due si sono dati battaglia prima a suon di scacchi e ora a suon di bicchieri di vino.

La ricerca dell’accostamento perfetto tra vino e cibo, li porterà a diventare compagni di studio e forse anche a essere ad essere degli ottimi amici. Sarà la volta buona? Non ci resta altro che attendere