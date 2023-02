Uomini e donne oggi, Gloria fatta a pezzi: la dama crolla in studio

Oggi è andato in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Dopo una breve parentesi con la tronista Lavinia si è passati subito a Riccardo e Gloria. I due purtroppo si sono ritrovati per l’ennesima volta al centro studio senza però trovare nessuna soluzione per andare avanti.

Appena entrata la Nicoletti ha criticato il cavaliere per avere chattato con una ragazza di 21 anni e averle fatto delle avances. Guarnieri è subito andato in escandescenza e per dimostrare che la donna mentisse ha preso il cellulare mostrandolo a Gianni. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Gloria e Riccardo litigano per l’ennesima volta

E’ stata senza dubbio una puntata molto particolare quella andata in onda oggi pomeriggio a uomini e donne. Mentre Gloria pensava di smascherare Riccardo davanti a tutti, alla fine si è ritrovata lei stessa a beccarsi della falsa. Infatti, in molti l’hanno criticata per il suo atteggiamento avuto sia oggi che nella puntata precedente.

Non solo Gianni Sperti, ma anche Roberta, Armando e Cristina le sono andati contro. Tutti e tre credono che Riccardo le abbia dimostrato abbastanza per il suo carattere ed è stata lei a non capirlo. Secondo loro doveva lasciare lo studio insieme a Guarnieri ed andare via, senza soffermarsi su queste sciocchezze. Insomma, nel giro di qualche minuto la Nicoletti si è vista prendere critiche ed insulti, chiedendo più volte aiuto a Maria.

Uomini e donne oggi: Tutti contro Gloria, lei piange e chiede aiuto a Maria

Gloria si è improvvisamente vista attaccata da mezzo studio e non capita. La dama è scoppiata in un forte pianto tanto che Riccardo le è andata vicino per abbracciarla. Dopo essersi ripresa da questo sfogo, Gloria ha provato a chiedere aiuto a Maria, nel trovare le giuste parole.

La Nicoletti non si capacita come tutti non abbiano capito il suo reale interesse verso Guarnieri… Insomma, ci è rimasta malissimo. Le anticipazioni però ci fanno sapere che la storia tra i due non avrà un lieto fine: la dama abbandona il programma.