Perché Anna Oxa non ha partecipato al Green Carpet di Sanremo 2023? Colpaccio di Matano

Incredibilmente Anna Oxa finalmente ha deciso di prendere parte ad un’intervista dopo che per diversi giorni è apparsa sfuggente ai giornalisti. Il colpaccio ovviamente è stato di Alberto Matano che fiero si è detto felice di averla intervistata a poche ore dal festival di Sanremo 2023.

Colpaccio per Alberto Matano: intervista Anna Oxa

Si può definire davvero un colpaccio quello di Alberto Matano oggi pomeriggio a La Vita in diretta Il noto conduttore ha avuto il piacere di parlare con Anna Oxa dopo che da diversi giorni l’artista si è mostrata sfuggente con tutti, compresa anche la moglie del direttore Artistico. Ha fatto molto scalpore anche la sua non presenza al Green Carpet di ieri sera, dove tutti si sono chiesti il motivo della sua assenza.

Beh, proprio oggi, Anna ha deciso di vuotare il casso e raccontare per filo e per segno cosa è successo. Come in molti sapranno la presenza della cantante in Rai è anche abbastanza delicata. Con l’azienda, la cantante di Senza pietà ha in sospeso un contenzioso legale legato alla sua partecipazione in veste di concorrente a Ballando con le stelle.

Ad ogni modo, nonostante tutto, alla fine Anna Oxa ha ceduto alle avances di Matano, regalando un momento magico a tutti i suoi fan che da giorni si chiedono cosa stesse accadendo.

Svelato il motivo dell’assenza di Anna al Green Carpet

Qualcuno ha anche temuto che l’artista non si presentasse al festival ma l’allarme è rientrato! Ieri sera si è tenuto il Green Carpet” di questa kermesse. L’evento organizzato da Plenitude nel corso del quale i big hanno sfilato a favore del pubblico, dei paparazzi e dei giornalisti presenti. C’erano tutti, tranne lei…

Finalmente è stato svelato il motivo. Il 27 gennaio Anna è stata colpita da una brutta influenza e visto il vento e il freddo di ieri sera ha preferito restare al caldo e risparmiarsi un colpo d’aria per arrivare stasera carica e in perfetta salute.