Tensione a Sanremo 2023, la furia di Blanco: distrugge il palco e piovono fischi. Amadeus prende una decisione drastica!

Non è stata di certo una bella esibizione per Blanco che a Sanremo 2023 ha scatenato il caos. Una brutta pagina del karmesse se così si può definire, dato che tutti parlano di ciò che ha combinato dopo la mezzanotte l’artista. Prima si è esibito con Mahamood con Brivi, pezzo che ha vinto lo scorso festival.

Poi nella sua seconda esibizione si è presentato con la propria hit L’isola delle rose, ma a causa di problemi tecnici non è riuscito a cantare e si è sfogato distruggendo tutti i fiori del palco. Una scena che non è piaciuta ai presenti che hanno iniziato a fischiarlo e ad insultarlo.

Blanco una furia sul palco

Per sfogare la sua frustrazione ha afferrato delle griglie con dei fiori sul palco, lanciandole in aria e distruggendole. Il pubblico ha cominciato a fischiarlo, e il cantante ha provato a giustificarsi: “Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque”, ha detto Blanco, senza riuscire però a placare gli animi della platea che ha continuato a fischiarlo.

Non un bel vedere per le tante persone presenti ma anche per coloro che hanno preparato il palcoscenico. Sui social si è scatenato il putiferio, tantissimi gli utenti che lo hanno definito un viziato sopra le righe. L’unico a sembrare comprensivo è stato Amadeus che per giustificarlo ha detto: “Capita, gli è partita la sciabbarabba”.

L’artista non ricanterà a Sanremo

Era dai tempi di Bugo e Morgan che non si vedeva una cosa simile, ha detto Amadeus. In quel caso però accanto a lui c’era Fiorello che era riuscito a tenergli il gioco. Per smorzare la situazione si è poi presentato Gianni Morandi che con la scopa e la paletta ha provato a distorgliere l’attenzione dal giovane artista, ormai fischiato ed insultato.

Infine, vista l’ovazione da parte del pubblico che lo volevano fuori a tutti i costi, dopo la pubblicità Amadeus ha accolto la loro richiesta, “Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni”. Parlando con Gianni Morandi, il direttore artistico ha ricordato che quando c’è un problema tecnico basta segnalarlo, fermarsi e ricominciare.