Blanco era “fatto” a Sanremo 2023? Le conseguenze per aver distrutto il palco dell’Ariston

Ieri è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2023 e tra gli eventi che sicuramente hanno generato più clamore c’è stata l’esibizione di Blanco. Il cantante è salito sul palco dell’Ariston per cimentarsi in un’esibizione da solo, ma ad un certo punto è scoppiato il caos.

Il protagonista, infatti, non sentendo nelle cuffie il suono della sua voce, ha perso le staffe ed ha distrutto il palco del teatro Ariston. Il suo gesto non è stato affatto gradito dal pubblico. Sia in studio sia in queste ore sul web, infatti, molti si stanno scagliando contro di lui. Ecco quali saranno le conseguenze dopo il suo gesto.

Lo sclero di Blanco sul palco di Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata decisamente animata dall’esibizione alquanto particolare di Blanco. Il cantante, dopo essersi esibito con Mahmood, è salito nuovamente sul palco del teatro Ariston per esibirsi da solo. Ad un certo punto, però, ha iniziato a dare di matto e tirare calci e pugni a tutte le decorazioni floreali presenti sul palco.

Il pubblico ha cominciato a fischiarlo al punto che è intervenuto Amadeus per chiedergli che cosa fosse successo. Il cantante ha farfugliato qualcosa e poi si è “giustificato” dicendo di aver agito in questo modo in quanto non sentiva più la sua voce nelle cuffie. La sua spiegazione, chiaramente, non è stata gradita dal pubblico, né in sala né da casa. In queste ore, infatti, il profilo Instagram del ragazzo è stato preso d’assalto.

La reazione del pubblico e le conseguenze

Il popolo del web si è scagliato contro Blanco per il comportamento assunto sul palco del Festival di Sanremo 2023. In molti lo hanno accusato di essere stato totalmente inadeguato e poco riconoscente e rispettoso nei riguardi del pubblico e di coloro i quali lo sostengono da tempo. Inoltre, tra le varie accuse c’è anche chi ha insinuato che il protagonista sia salito sul palco “strafatto” di droga.

Questo perché il suo atteggiamento, il suo modo di parlare e le sue azioni sono sembrati piuttosto instabili e privi di connessione logica. Ad ogni modo, per lui ci saranno sicuramente delle ripercussioni. In primo luogo, non si esibirà nuovamente sul palco di Sanremo, anche perché il pubblico non tollererebbe certamente la sua presenza. Inoltre, molte persone hanno anche ammesso che non prenderanno parte ai suoi prossimi concerti, pur avendo acquistato i biglietti.