Chiara Ferragni nuda a Sanremo: l’outfit indigna e scatena polemiche: “Vattene a casa!”

Il 7 febbraio è partita la 73ima edizione del festival di Sanremo, tra polemiche e standingovetion, Amdeus ieri sera ha conquistato tutti. La presenza di Sergio Mattarella ha aperto la serata, ma anche il bel monologo di Benigni ha fatto il suo. A creare scalpore, invece, non solo la distruzione del palco da parte di Blanco per un problema tecnico, ma anche gli outift scelti da Chiara Ferragni per la serata.

Sanremo 2023: l’abito di Chiara Ferragni non convince

Per il suo monologo sulle donne, Chiara Ferragni ha scelto un abito color carne, dove l’influencer ha lasciato libera ogni immaginazione. Un vestito luccicoso ma totalmente trasparente, da mostrare fin troppo.

Scelta azzardata? Dando uno sguardo ai commenti degli utenti che ieri sera hanno seguito il karmesse possiamo dire proprio di Si. L’abito non è piaciuto a nessuno. Non sono nuda, questo è un disegno del mio corpo. Il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna”.

Con queste parole Chiara Ferragni ha spiegato come mai si è presentata sul palco dell’Ariston con un vestito attillato che mostra il seno. Inoltre, la co-conduttrice ha precisato che questo vestito per lei ha un significato molto importante, perchè il corpo di una donna non deve mai generare vergogna.

Il vestito senza vergogna!

Il messaggio di Chiara Ferragni ha attirato e non poco l’attenzione di tutti. Appena scesa le scale, l’influencer ha precisato di non essere nuda ma di aver un abito disegnato addosso. Con questa illusione di nudità, la Ferragni ha voluto ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli.

Questa illusione di nudità ha voluto ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe. Insomma, un messaggio forte e deciso ma che non sembra aver convinto tutti. Sul web stamane tutti si sono scagliati contro Chiara trovando il tutto di cattivo gusto.