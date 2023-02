Anna Oxa ultima in classifica a Sanremo 2023, testo incomprensibile: l’agente sbotta (FOTO)

Anna Oxa è stata la prima ad esibirsi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. La cantante ha portato sul palco il brano intitolato “Sali”. La sua performance, però, non è molto piaciuta al pubblico da casa.

Anche la sala stampa non ha gradito la sua esibizione, sta di fatto che l’artista è finita ultima in classifica. Ad ogni modo, l’agente di Anna Oxa ha deciso di intervenire sui social per commentare quanto accaduto.

Il pubblico non capisce il significato della canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è giunta al termine e i commenti su quanto accaduto sono tantissimi, sia sul web sia in tv. A generare un po’ di clamore è stata la performance di Anna Oxa, la quale si trova temporaneamente ultima in classifica secondo le votazioni della sala stampa del Festival di Sanremo 2023. Anche i telespettatori, però, non hanno molto compreso il testo della canzone “Sali”.

Tanti utenti hanno commentato sul web dicendo di non aver capito quasi nulla di quanto cantato dall’artista. Il suo modo di esprimersi e di comunicare ha generato molto sgomento e un certo disappunto. Ebbene, sulla faccenda ha deciso di intervenire la sua agente. Oxarte, infatti, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha attaccato tutti coloro i quali hanno accusato la cantante di aver realizzato una canzone priva di senso.

L’agente della cantante pubblica uno sfogo dopo la puntata

L’agente di Anna Oxa ha spiegato che il brano con cui la cantante si è presentata a Sanremo 2023 è sicuramente di non facile comprensione per tutti. Si tratta di una canzone profonda, che non può essere compresa appieno da un ascoltatore poco attento e predisposto. La società Oxarte ha detto di essere solidale con tutti coloro i quali non hanno capito il senso della canzone.

Molto probabilmente, queste persone farebbero molta meno fatica a comprendere un testo meno strutturato in italiano. L’agente della Oxa ha consigliato a tutte queste persone di farsi seguire da esperti che siano in grado di colmare le lacune di apprendimento di tutti quelli che hanno criticato il brano dell’artista. Lo sfogo in questione, poi, è stato corredato da un’immagine volta a spiegare il significato dell’analfabetismo funzionale. Parte del pubblico si è sentita attaccata da questo commento, sta di fatto che al di sotto del post in questione c’è chi ha manifestato il proprio disappunto.