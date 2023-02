GF Vip, Ivana Mrazova ha problemi con l’alcol? Luca fa una confessione inedita: web indignato

All’interno della casa del GF Vip sono avvenuti degli episodi alquanto degni di nota in questi giorni, alcuni dei quali riguardano proprio i nuovi arrivati, tra cui Ivana Mrazova. Quest’ultima ha interagito subito con alcuni coinquilini, tra cui Luca Onestini e Oriana Marzoli.

Ad ogni modo, nel corso di una chiacchierata, Luca si è lasciato scappare qualcosa di troppo che sta duramente indignando il popolo del web. Pare, infatti, che la nuova arrivata abbia dei problemi con l’alcol. Vediamo cosa è emerso.

La discutibile confessione di Luca su Ivana Mrazova

Ivana Mrazova sta generando molto clamore in questi giorni di permanenza all’interno della casa del GF Vip. La donna ha subito ritrovato la sintonia con Luca Onestini, sta di fatto che i due hanno avuto diverse occasioni per parlarsi e confrontarsi. Durante una di queste chiacchierate, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha tirato fuori un argomento un po’ increscioso. In particolar modo, infatti, il ragazzo ha lasciato intendere che la sua ex avesse qualche problemino con l’alcol.

La modella era presente nel momento in cui il giovane ha fatto questa confessione e non è apparsa alquanto turbata. Ivana, infatti, è scoppiata a ridere ed ha dato il cinque ad Oriana, anche lei solita lasciarsi andare a qualche bicchierino di vino. Come se non bastasse, però, Ivana ha fatto anche un’altra confessione, portando alla luce un retroscena avvenuto il giorno prima.

Caos dopo le ammissioni di Ivana al GF Vip sul malore

Nello specifico, Ivana Mrazova ha confessato nella casa del GF Vip di aver bevuto così tanto la sera prima al punto da sentirsi male. La giovane ha spiegato di aver bevuto una bottiglia e mezzo da sola e di non essersi sentita bene al punto di vomitare. I presenti sono scoppiati a ridere e tutti sono apparsi piuttosto divertiti dall’esilarante racconto della donna. Il pubblico da casa, però, non ha avuto la stessa reazione.

In molti, infatti, hanno commentato quello che è accaduto mostrandosi particolarmente indignati per quanto emerso. Parlare di un problema, che per molti è davvero serio e pericoloso, in una maniera così ilare e giocosa non è affatto piaciuto a molti telespettatori. Diversi utenti del web, infatti, si sono riversati sui social per commentare l’accaduto e in molti si sono scagliati sia contro Luca, per aver posto l’accento sulla questione, sia contro Ivana per quanto rivelato.