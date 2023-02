Sanremo 2023, anticipazioni seconda serata: ordine uscita cantanti e ospiti

Questa sera, mercoledì 8 febbraio, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo il debutto di Chiara Ferragni in occasione della serata di apertura, stavolta ad affiancare Amadeus ci sarà la co-conduttrice Francesca Fagnani. Una donna estremamente dinamica e a tratti irriverente.

Anche in questa circostanza ci saranno degli ospiti che intratterranno il pubblico, sia in sala sia da casa, appartenenti non solo al mondo della musica, ma anche del cinema e della comicità. Naturalmente, poi, i protagonisti indiscussi saranno i cantanti. Stasera si esibiranno i restanti 14 partecipanti. Vediamo l’ordine di uscita e tutte le anticipazioni.

Co-conduttrice e ospiti della seconda serata di Sanremo 2023

Il festival di Sanremo 2023 si prepara per la seconda serata. L’appuntamento è sempre fissato a partire dalle ore 20:40 con Amadeus. Ad affiancare il conduttore ci sarà, ancora una volta, Gianni Morandi, il quale accompagnerà il presentatore per tutte e cinque le serate. In merito alla conduttrice, invece, questa volta si darà spazio all’irriverente Francesca Fagnani. Anche lei, come Chiara Ferragni, porterà sul palco se stessa e si cimenterà in un monologo su di un tema che le sta molto a cuore.

Per quanto riguarda gli ospiti che saliranno sul palco del teatro Ariston, invece, questa sera ci saranno: Al Bano e Massimo Ranieri, che naturalmente delizieranno gli spettatori con la loro musica. Tra gli altri ospiti inerenti il mondo della musica, però, ci saranno anche i Black Eyed Peas, i quali si esibiranno sotto le note dei brani di maggiore successo realizzati nel corso degli anni.

Passando, invece, agli ospiti che non hanno attinenza con il mondo della canzone, invece, sul palco del teatro Ariston ci saranno Angelo Duro e Francesco Arca. Ciascuno di loro rappresenterà se stesso e porterà contenuti innovativi e di intrattenimento. Con Angelo, ad esempio, ci sarà un siparietto divertente incentrato sulla comicità e finalizzato a strappare al pubblico qualche momento di svago e qualche risata. Francesco Arca, dal canto suo, parlerà della nuova serie che lo vede come protagonista, ovvero, “Resta con me”.

Ecco i cantanti che si esibiranno stasera e l’ordine di uscita

Passando ai veri protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, invece, questa sera si esibiranno i restanti 14 cantanti, dei 28 complessivi. Per quanto riguarda l0ordine di uscita, è il seguente: