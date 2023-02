Blanco, dopo la sfuriata a Sanremo scappa via dall’Ariston: cosa è successo

L’esibizione di Blanco sul palco di Sanremo di certo non è stata la migliore in assoluto. Il cantante ha scatenato l’indignazione dei presenti all’Ariston, ma anche quella del popolo della rete in queste ore.

L’artista infatti ha distrutto tutta la scenografia che gli era stata preparata pochi secondi prima e questo atteggiamento non è piaciuto a nessuno. Il tutto perchè aveva problemi tecnici con l’audio… Ma cosa è accaduto dopo la figuraccia?

Blanco distrugge il palco di Sanremo: la ramanzina di Amadeus

Era scontato e prevedibile che dopo la sfuriata di Blanco sarebbero volate polemiche da parte di chi ha seguito il festival con attenzione. Una scenata che si poteva di certo evitare, come ha sottolineato anche Amedeus e Gianni Morandi. Bastava semplicemente chiedere di stoppare la musica esprimere il proprio disagio e ripartire.

Invece, Blanco ha preferito distruggere tutto, prendere a calci i fiori e costringere Morandi a prendere scopa e paletta per pulire. Una scena vergognosa l’ha definita qualcuno tanto da chiedere provvedimenti seri. Anche la platea non ha gradito, mostrando il proprio dissenso con fischi e pernacchie. Fischi che hanno costretto il direttore artistico a non far più esibire il giovane… Ma cosa è accaduto dopo? Cosa ha fatto Blanco per smorzare la situazione?

Cosa ha fatto dopo il giovane artista?

Dopo la figuraccia fatta sul palco di Sanremo 2023, Blanco di certo non non si è calmato come qualcuno credeva. Il ragazzo è andato via scappando senza nemmeno lasciare un’intervista o spiegare cosa fosse accaduto nei dettagli. I giornalisti pare lo abbiano corso dietro per molto tempo, ma il cantante ha preferito nascondersi. Intanto, nessuno ha giustificato e acconsentito al suo comportamento.

Quello che ha fatto è grave anche perchè dietro la preparazione di una scenografia c’è tanto lavoro da parte di persone perbene. A questo si aggiunge anche il fatto che i fiori per Sanremo sono un simbolo importante e in questo modo non ci si comporta ne su un palcoscenico e ne nella vita quotidiana. Quello che ora tutti attendono sono delle scuse vere e sincere… Chissà però se arriveranno…