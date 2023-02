Oriana svela il cachet stellare di Daniele infrange (ancora) il regolamento del GF Vip

E’ senza dubbio una delle protagoniste in assoluto di questa edizione del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli con il suo bel caratterino ha conquistato tutti anche se alcune volte il suo comportamento ‘è troppo sopra le righe.

Nelle scorse ore, la Vippona ha scatenato il caos per alcune dichiarazioni shock all’interno della Casa. Prima ha svelato che Antonino ha avuto con se un cellulare cosa assolutamente vietata, poi ha svelato il cachet che percepirebbe Daniele dal Moro al GFVip.

Oriana Marzoli viola di nuovo il regolamento

Mentre si arrabbiava a favore di camera (lamentandosi di essere seguita dall’occhio indiscreto del reality show), ha parlato in spagnolo per qualche momento, svelando il presunto cachet di Daniele Dal Moro.

La vippona ha urlato che Daniele percepirebbe circa otto mila euro al mese o alla settimana mentre lei che è la regina prenderebbe molto meno. Ho realizzato una navicella spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno sono io.

Oriana continuando nella sua sfuriata con Luca Onestini ha fatto intendere a tutti di essere la sola a protare avanti dinamiche nella Casa per fare ascolti e la produzione invece non la prende in considerazione.

Quante volte hai guardato questo video? Io: SI Sono estasiata il mio amore è un kamikaze #oriele #orianitas pic.twitter.com/cffjw3SSN8 — Violet Hill 💜 (@Serena01406531) February 7, 2023

Provvedimenti in arrivo per la concorrente?

Nell’attesa di capire se arriveranno da parte del GF Vip provvedimenti seri per Oriana Marzoli nella puntata di giovedì sera, il popolo della rete non ha dubbi. La venezuelana piace molto e in alcune dichiarazioni sono d’accordo con ciò che ha detto.

Quello che però non torna è il cachet: è davvero possibile che i concorrenti guadagnino così tanto nella casa? E’ assurdo visto il periodo di crisi che l’Italia sta vivendo… A tal proposito precisiamo che sul compenso di Dal Moro non abbiano nessuna certezza, abbiamo semplicemente riportato le dichiarazioni della gieffina.