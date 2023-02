Chiara Ferragni, scivola sulle scale di Sanremo: il dettaglio non è sfuggito a molti

Chiara però è riuscita nel suo intento, arrivare fino all’ultimo scalino senza cadere o inciampare. Una volta accanto ad Amadeus però non ha nascosto che ha rischiato di cadere, e non sa nemmeno lei quante prove abbia fatto per evitarlo. La Ferragni non ha nascosto di essersi allenata sulle scale del suo palazzo chiedendo aiuto anche ai suoi amici. “Prima del Festival ero emozionatissima, ho chiesto una mano ad Ama e Gianni, ma in realtà sono terrorizzata”.

Polemiche sull’outfit dell’influencer

I look scelti da Chiara Ferragni per la prima puntata del festival non sono passati inosservati. Nel suo primo abito firmato Dior, l’influencer si è presentata con un vestito lungo nero senza maniche e un copri spalle bianco con scritto pensati libera.

Arrivato il momento della lettera.monologo, la co-conduttrice ha scelto invece un vestito totalmente nude, che ha subito scatenato il panico. Infatti, tutti credevano si fosse presentata con un vestito trasparente ma lei stessa ha precisato che si tratta di un abito disegnato. Nonostante la spiegazione però l’outfit è stato bocciato da molti…