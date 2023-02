Chiara Ferragni, ‘Pensati Libera’ altro che sua invenzione. Vero autore furioso, scatta la denuncia

Ancora polemiche su Chiara Ferragni e la sua presenza al festival di Sanremo. L’influencer ieri sera è scesa le scale del karmesse con una frase molto particolare stampata sul suo coprispalle bianco: “Pensati Libera!” La Ferragni ha spiegato su Instagram che la frase è frutto del duo creativo Claire Fontaine ma la verità è ben un’altra…

Stando a quanto segnalato da molti sui social network ‘Pensati libera’ è di Cicatrici Nere, collettivo artistico di tatuatori che gravitano tra Italia, Spagna, Amsterdam e Berlino. Inoltre, lo stesso Collettivo è intervenuto su Instagram, dove tra l’altro è seguito da oltre sette milioni di follower. A quanto pare la scelta della Ferragni di sfoggiare tutto ciò sul palco dell’Ariston non è piaciuto particolarmente…

Chiara Ferragni “Pensati Libera” non farina del suo sacco: scatta la denuncia

Collettivo come detto in precedenza ha pubblicato un video sulla propria pagina per far capire a tutti come realmente stanno le cose. Un video in cui Cicatrici nere sottolineano questo quest’ultimi siano liberi… per strana. Pensati libera non è uno slogan e tanto meno un prodotto da vendere. Non è nemmeno un manifesto e una foto… Insomma.. Pensati libera è un atto di volontà un respiro. Ecco il video completo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cicatrici.nere

Chi segue la pagina non ha potuto non commentare schierandosi contro la Ferragni. In molti l’hanno accusata di plagio, di aver copiato un’idea che non era sua. Insomma, chi segue Cicatrici Nere ha invitato quest’ultimi a denunciare…

Cicatrici Nere tagga nel post anche la Ferragni

Cicatrici nere accanto al post pubblicato ha taggato anche la giovane influencer, invitandola a riflettere e a rispondere. “Artivisimo, non merce” hanno scritto i ragazzi. Tantissimi i like sotto al posto tra cui anche quello di Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne. Al momento la bionda influencer ancora non ha replicato alle accuse. Al contrario invece, Claire Fontaine ha già spiegato che la frase ‘Pensati libera’ non è farina del proprio sacco