Blanco denunciato per i fatti di Sanremo 2023: chiesti anche esami tossicologici

Non si parla d’altro stamattina. Tutti i medi e giornali si stanno occupando di quello che è accaduto nella prima serata del Festival. Blanco ha distrutto tutto, tutta la scenografia preparata con cura e attenzione da parte dei dipendenti del karmesse.

Un gesto increscioso che ha indignato il pubblico a casa, la platea presente e molti personaggi dello spettacolo. Insomma, tutti contro Blanco tanto da chiedere la sua squalifica della gara. Ma perchè si è comportato così? Cosa succederà adesso?

Il Codacons interviene e scatta la denuncia

Sulla questione che riguarda Blanco è intervenuto anche il Codacons. L’associazione a favore dei consumatori si è schierata contro il cantante affermando che sarà denunciato e chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai ed a rispondere al reato di danneggiamento.

Amadeus, al termine della prima serata di Sanremo 2023, ha spiegato che era all’oscuro di quello che stava accadendo sul palco dell’Ariston durante l’esibizione flop di Blanco. Per via di problemi tecnici, in quanto non sentiva l’audio ha perso il controllo e la pazienza, spaccando tutto.

Codacons e altri personaggi dello spettacolo contro il cantante

Il Codacons intanto ha fatto sapere di aver espos­to alla Procura della Repubblica di Impe­ria e alla Corte dei Conti con queste parole: Al di là della volga­rità del gesto e del­la sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Fe­stival potrebbe real­izzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immo­bili altrui in occas­ione di manifestazio­ni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclus­ione da uno a cinque anni”.

Come detto in precedenza oltre alla denuncia da parte della Codacons anche molti personaggi dello spettacolo si sono schierati contro l’ignobile gesto di Blanco sul palco del’Ariston. Serena Autieri, Caterina Balivo e Valerio Scanu non hanno affatto apprezzato. Ma non solo loro, anche il grande regista Leonardo Pieraccioni ha voluto commentare la vicenda. Con ironia ha invitato l’artista a potare il suo giardino appena gli è disponibile. Ad intervenire sul caso ormai mediatico anche il virologo Massimo Bassetti. Quest’ultimo oltre a commentare la performances con schifo ha chiesto che venga fatto a Blanco subito un esame tossicologico.