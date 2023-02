Sanremo 2023, anticipazioni terza serata: ospiti ed esibizioni del 9 febbraio

Giovedì 9 febbraio andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo i primi due appuntamenti, in cui i concorrenti in gara si sono divisi in due gruppi da 14 ciascuno, questa sera si esibiranno nuovamente tutti e 28 i concorrenti insieme.

Il pubblico, dunque, avrà la possibilità di ascoltare per la seconda volta tutti i brani in gara per aggiudicarsi il premio di migliore canzone dell’edizione di quest’anno del Festival. Anche nella serata di questa sera, però, ci saranno degli ospiti e dei momenti di intrattenimento per il pubblico.

Co-conduttrice e ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023

Le anticipazioni della terza serata del Festival di Sanremo 2023, che andrà in onda stasera, 9 febbraio, rivelano che si esibiranno nuovamente tutti e 28 i concorrenti in gara. La puntata comincerà, come sempre, a partire dalle ore 20:40, con una prima fase dedicata al Prima Festival. Successivamente, poi, Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi, entrerà nel vivo della serata facendo esibire i cantanti in gara. Per questa terza serata ad affiancare il conduttore e direttore artistico della competizione canora come volto femminile ci sarà Paola Egonu, pallavolista italiana.

In merito agli ospiti, invece, in questo appuntamento ci saranno meno interruzioni, proprio perché dovranno esibirsi tutti i cantanti in gara e quindi si cercherà di dare maggiore spazio proprio a loro. Ad ogni modo, a creare qualche momento di pausa dalle esibizioni ci saranno diversi ospiti. Nello specifico, ci sarà Guè, il quale sarà in collegamento dalla Costa Smeralda. Annalisa, invece, si collegherà direttamente da Piazza Colombo, mentre Sangiovanni duetterà insieme a Gianni Morandi. A salire sul palco, poi, saranno anche i Maneskin e Peppino Di Capri.

Le esibizioni di giovedì 9 febbraio

Non mancheranno, dunque, momenti di divertimento, di intrattenimento e di riflessione. Ricordiamo, infatti, che anche la co-conduttrice Paola Egonu sarà protagonista di un monologo incentrato su di un tema che le sta molto a cuore. Al centro dell’attenzione della terza serata del Festival di Sanremo 2023, però, ci saranno gli artisti in gara. In questa circostanza, ad esprimere le votazioni saranno gli esponenti della giuria demoscopica e del televoto da casa. L’ordine in cui si esibiranno i cantanti verrà reso noto nelle prossime ore durante la conferenza stampa. Intanto, ecco l’elenco di tutti i partecipanti: