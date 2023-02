Sanremo 2023, la scenata di Blanco era organizzata? Amadeus ammette: “Sapevo che…”

Dopo la messa in onda della prima serata del Festival di Sanremo 2023 non si sta facendo altro che parlare della scenata fatta da Blanco sul palco durante la quale è dovuto intervenire a Amadeus. Il cantante, infatti, ad un certo punto ha preso a calci le decorazioni che lo circondavano generando molto clamore.

Sul web, però, c’è chi ha ipotizzato che tutto fosse stato organizzato sin dal primo momento. A dare una risposta a quanto accaduto è stato Amadeus il quale ha svelato tutto ed ha raccontato anche che cosa ha fatto Blanco dopo l’episodio.

La scenata di Blanco era organizzata? Amadeus svela tutto

Tra gli eventi maggiormente degni di nota che si sono verificati durante la prima serata di Sanremo 2023 è stata sicuramente la gag tra Blanco e Amadeus. Il conduttore è stato costretto a fare irruzione sul palco durante l’esibizione del cantante in quanto quest’ultimo ha preso a calci e pugni tutta la scenografia. Alcuni siti, però, in queste ore hanno sollevato dei sospetti. Tutto sembrava alquanto premeditato; il video in sottofondo di Blanco che distrugge i fiori, Gianni Morandi pronto con la scopa per spazzare e altri dettagli hanno fatto sorgere dei sospetti.

Durante una conferenza stampa tenutasi in queste ore, Amadeus ha svelato tutto punto il conduttore ha detto che sapeva che Blanco avrebbe generato un po’ di caos durante la sua esibizione. Il conduttore sapeva anche che il cantante avrebbe tirato qualche calcio ai fiori, tuttavia, la situazione è degenerata. Quello che poi è effettivamente accaduto è stato del tutto inaspettato.

Le scuse di Blanco dopo Sanremo 2023 e la reazione del conduttore

Dopo l’episodio accaduto sul palco di Sanremo 2023, infatti, Blanco ha fatto le sue scuse ufficiali ad Amadeus. I due si sono sentiti telefonicamente e il cantante si è reso conto dell’errore commesso pertanto a chi sto perdono al conduttore e a tutto il pubblico. Amadeus ha chiarito che, per quanto gli riguarda, il caso è chiuso e per l’artista non ci sarà alcun tipo di divieto di tornare sul palco dell’Ariston.

Nel frattempo, Blanco si è scusato con la città di Sanremo e con tutti i telespettatori anche attraverso il suo profilo Instagram. Su tale social, infatti, ha pubblicato un post in cui ha spiegato di essere profondamente dispiaciuto e pentito della scenata a cui ha dato luogo. Il pubblico sarà indulgente quanto Amadeus e perdonerà il cantante per questo gesto insano?