Uomini e Donne spoiler 9 febbraio: Gloria lascia il programma, Maria furiosa

Giovedì 9 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che partirà una nuova registrazione, precisamente quella che è stata effettuata il 3 febbraio. Accadranno tantissime cose, tra cui degli abbandoni e delle liti molto accese.

Come sempre, si partirà dal trono over e al centro dell’attenzione saranno chiamati nuovamente Riccardo e Gloria. I due devono prendere necessariamente una decisione in quanto così non si potrà andare avanti. Ebbene, presto detto. Anche su Biagio ci sarà un siparietto molto movimentato.

Gloria prende una decisione a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un nuovo confronto tra Gloria e Riccardo. I due stavano per lasciare la trasmissione insieme, ma poi Guarnieri ha cambiato idea all’ultimo momento nella precedente puntata in quanto non ha gradito alcune uscire della dama. Ebbene, quest’oggi vedremo che la donna deciderà di lasciare la trasmissione.

Lei nutre un sentimento forte per Guarnieri, pertanto, se lui non vuole uscire dal programma con lei, non c’è più motivo di rimanere. Lui proverà a convincerla a cambiare idea, ma lei sarà ferma sui suoi passi. Dopo un dibattito decisamente lungo e acceso, poi, la donna uscirà dallo studio e lascerà la trasmissione per sempre. I presenti, chiaramente, non potranno che trovarsi d’accordo con lei.

Spoiler 9 febbraio: Maria contro Biagio

Nel corso della puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne, poi, Maria De Filippi farà un annuncio importante. La conduttrice dirà a Riccardo che, dopo che ha tirato in ballo Ida e Alessandro in una scorsa intervista, i due hanno deciso di venire in studio per un confronto. Nelle prossime puntate della trasmissione, infatti, assisteremo ad un accesissimo confronto tra Ida, Alessandro e Riccardo.

Passando ad un altro esponente molto discusso del trono over, poi, vedremo che Biagio manifesterà interesse per Gabriella. Al contempo, però, ammetterà di aver notato anche una corteggiatrice di Claudio. Maria De Filippi lo redarguirà accusandolo di non comportarsi bene con le donne. Ne conseguirà una discussione molto accesa a seguito della quale il cavaliere uscirà dallo studio furioso. Dopo un po’ di tempo, poi, vi rientrerà e la padrona di casa gli chiederà per quale ragione ha cambiato idea. Dopo un nuovo scontro, Di Maro si renderà conto di non essere più ben accetto in studio, così andrà via.