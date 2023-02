Uomini e donne oggi, Maria non ci sta alla presa in giro: sbotta e mette alle strette il cavaliere

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne e anche oggi largo spazio al trono over. In studio dopo che si è parlati di Gloria e Riccardo, Maria ha fatto accomodare al centro studio Alessandro.

Quest’ultimo ha continuato a frequentare Pamela, ma oggi la dama è apparsa molto provata.

Uomini e donne oggi: Maria De Filippi mette alle strette Alessandro

Alessandro da mesi è al centro della scena tra polemiche e discussioni. Se all’inizio qualcuno poteva avere qualche dubbio sul suo conto, ecco che ora sembrano esserci solo certezze. E a capirlo benissimo è stata la conduttrice. Quest’ultima ha invitato Alessandro e Pamela a sedere al centro studio, ma lei è sembrata strana. Pare che il cavaliere in questi giorni abbia preferito prendere parte a delle feste più che a uscire con lei.

Pamela ha raccontato che entrambi hanno trascorso un bel week end assieme ma ad oggi le cose stanno diversamente. Per questa ragione, tutti la invitano a riflettere e a troncare la conoscenza con Alessandro. Anche Maria si schiera da parte della dama e lo fa mettendo alle strette il napoletano.

La De Filippi perde la pazienza con Alessandro

Alessandro racconta che Pamela non c’è sempre per lui, ma solo durante i tragitti casa-lavoro, lavoro.casa. La dama fa notare che ha chiaramente i suoi impegni. Oltre questo, il cavaliere aggiunge che nel locale dove Pamela ogni tanto lavora ci sarebbero degli spasimanti per lei affermando che gli da molto fastidio. Maria capisce subito che si tratta di una scusa e che non ha il coraggio di ammettere che non è interessato alla donna.

Per questo più di una volta gli chiede se vuole conoscere altre signore ma lui risponde sempre vagamente. Ad un certo punto però la De Filippi sbotta e chiede a Alessandro se lui riesci a mantenere Pamela se rinuncia al lavoro. Vuoi chiudere? Quindi Alessandro vuoi chiudere? La speranza di lui è che tu Pamela ti alzi. La speranza di lui è che lei si alzi! Le dai tu i soldi che perde non andando a lavorare? Pamela quindi capisce il tutto è ritorna a sedersi.