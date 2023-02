Un posto al sole, anticipazioni 9 febbraio 2023: Marina e Roberto minacciati da un’ombra malefica

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di giovedì 9 febbraio ci fanno sapere che non mancheranno i colpi di scena.

Marina che attualmente è a Londra è pronta per il grande passo con Roberto e non vede l’ora di convolare a nozze. Diversamente, invece, è la situazione sentimentale per Manuela che allontanata da Niko è vicina ad una crisi profonda.

Un posto al sole: Marina torna a Napoli, Niko e Manuela in crisi

Le trame di Un posto al sole, relative alla puntata di giovedì 9 febbraio, anticipano che ci sarà il ritorno di Marina da Londra a Napoli. Giunta nel capoluogo partenopeo, la signora Giordano sembrerà non avere altri pensieri se non organizzare al meglio il matrimonio con Roberto. Peccato però che al loro incontro qualcosa rovinerà l’atmosfera che si è creata.

Non migliore sarà pure la situazione tra Niko e Manuela. I due che nei giorni precedenti si erano avvicinati in un momento delicato si troveranno a fare i conti con una separazione. L’avvocato infatti ha fatto subito un passo indietro facendo capire alla Cirillo che non ha nessun interesse.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che i problemi per Marina e Roberto sono appena iniziati. Qualcuno dal possato è tornato a tormentarli e stiamo parlando proprio di Lara Martinelli. La giovane farà di tutto per rovinare le loro nozze e la loro felicità.

Niko fa un passo indietro

Il processo di Lello Valsano ha rovinato anche quell’equilibrio che Niko era riuscito a ritrovare negli ultimi tempi. Il ragazzo infatti si troverà faccia a faccia con il suo assassino e dopo la prima udienza avrà un crollo emotivo.

Un crollo che come detto in precedenza lo porterà ad avvicinarsi a Manuela ma senza nessun risultato. L’avvocato alla fine si sentirà solo in colpa per aver mancato di rispetto la sua defunta compagna. Intanto, anche Ornella penserà molo a quello che è accaduto e per questo motivo prenderà una decisione fondamentale sul suo futuro professionale.