“Terremoto” a Sanremo, Fedez sgancia la bomba: attacchi durissimi al Governo

Ancora una volta Fedez è riuscito a far parlare di se sul palco dell’Ariston e questa volta lo ha fatto senza chiedere i permessi a nessuno. Un vero e proprio affronto alla rete pubblica che sicuramente adesso avrà seri conseguenze.

Nel suo monologo rappato, il cantante ha lanciato una serie di frecciate riguardanti il mondo politico e attaccando diverse figure importanti. Finita l’esibizione il marito della Ferragni ha precisato di non aver avvisato Amadeus e l’organizzazione Rai per la scelta di queste frasi.

Fedez come un uragano a Sanremo: bordate a tanti politici

Un vero e proprio terremoto sul palco dell’Ariston con la presenza di Fedez. Il cantante infatti ha precisato a fine esibizione di non aver chiesto l’autorizzazione a nessuno e per questo motivo si assume la responsabilità di tutto ciò che ha detto. Il direttore artistico che in quel momento era in pausa ha risposto con un semplice va bene, mostrandosi poi in secondo momento.

Ma cosa ha detto di così grave e scandaloso Fedez? Cosa succederà adesso? In primi il rapper ha ironizzato sul Codacons, dove in passato ha avuto diverse cause, poi ha parlato del latitante Matteo Messina Denaro lanciando frecciate a Salvini, prendendo poi le parti di Rosa Chemical. Ma non è tutto perchè ha lanciato anche frecciate pesanti al vice-ministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami.

Il marito di Chiara Ferragni scatena il caos

In riferimento a quest’ultimi ha anche mostrato un suo scatto travestito da nazista, con la camicia bruna e una svastica sulla spalla. Si tratta di una foto scattata ad una festa e pubblicato dal giornale La Repubblica. Infine, l’artista ha strappato la foto e ha omaggiato Gianluca Vialli. Chiudendo il collegamento ha precisato: Mi assumo la responsabilità del testo che non era stato mostrato preventivamente alla Rai.

In un attimo dopo la sua esibizione sui social si è scatenato l’inferno. Ovviamente le parole dell’artista molto gravi, avranno conseguenza ma per adesso nessuno ancora ha detto la sua. Nemmeno Amadeus che sul palco ha risposto con un va bene, non si è ancora pronunciato. Qualcuno però crede che ancora una volta sia tutto organizzato