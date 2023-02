Sanremo 2023, panico dopo l’esibizione di Al Bano: l’artista si accascia a terra “Non ce la fa” …

Un grande e bellissimo momento quello che è riuscito a mettere insieme Amadeus durante la seconda puntata del festival. Il direttore artistico per la prima volta ha annunciato la performances di grandi artisti della musica italiana che hanno cambiato la storia del nostro paese.

Stiamo parlando di Gianni Morandi, Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri. Tutti e tre hanno regalato emozioni uniche cantando i brani più famosi della loro carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi infiammano Sanremo

Un’esibizione che ha emozionato tutti, grandi e piccini. Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi hanno cantanto in mezzo alla platea e il pubblico presente è andato in escandescenza. Un tuffo nel passato che ripetiamo ha davvero lasciato il segno.

Un momento storico, anche perchè per la prima volta i tre artisti hanno cantato assieme. Un mix di canzoni cantante proprio con il pubblico che ha apprezzato tantissimo. A fine performances tutti hanno urlato al bis e anche Amadeus si è unico al coro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Al Bano si accascia a terra dopo l’esibizione ma nulla è come sembra

A fine esibizione dopo che tutti hanno urlato al bis, Amadeus ha voluto fare una sorpresa ad Al Bano che il 19 maggio compierà ben 80 anni. In studio sono arrivate 4 torte di 20, (20 anni). Un momento commovente per l’artista che ha ringraziato tutti per il bellissimo e dolce gesto nei suoi riguardi. Una carriera di tutto rispetto e un soprattutto una bontà d’animo che lo contraddistingue da sempre

Parlando della sua età Al Bano non ha nascosto di sentirsi ancora un giovanotto e questo grazie alla vita che lo ha sempre accontentato. Proprio per dimostrare la sua giovinezza, Carrisi si è improvvisamente accasciato a terra facendo addirittura degli addominali. Il web nel giro di pochi instanti è impazzito, con tanti meme a suo favore.