Sanremo 23, Shari è la sosia di una cantante molto famosa, ecco di chi si tratta

Al via il Festival di Sanremo. Uno dei partecipanti è Shari. Lo sai che è famosa per avere una sosia famosissima? Ecco chi è

Il Festival di Sanremo è la competizione canora più importante d’Italia, ed è iniziato. La 73a edizione di quest’anno è guidata da Amadeus, che ha guidato il programma per la quarta volta consecutiva.

L’uomo di tanto in tanto annuncia i 28 partecipanti alla competizione, inclusa Shari. La giovane donna è identica a un noto cantante che tutti riconoscono. Riconosci l’individuo? Siamo disposti a condividerlo con te!

Nonostante il suo cognome sia Boring, Shari non ha proprio niente di noioso! A sole 21 primavere è già una presenza significativa nella musica italiana. Ha iniziato la sua formazione musicale all’età di 7 anni, prendendo il pianoforte e il canto come suo obiettivo principale, questo lo ha portato al mondo della musica attraverso una voce singolare e aggraziata.

La sua prima apparizione televisiva è avvenuta nel 2015, anno in cui la ragazza ha partecipato alla trasmissione Mediaset Tu si que vales. Collabora con i più celebri artisti locali, tra cui il duo di Benji e Fede con cui ha pubblicato un brano nel 2019, il trio d’opera Il Volo.

A 17 anni viene scelta per il concorso Sanremo Giovani e si esibisce con il suo brano Stella di lei. Tuttavia, il suo Salmo è il suo più grande successo, questo a causa del duetto L’angelo caduto a cui partecipano. Poi è arrivata la seconda partecipazione a Sanremo Giovani con Sotto Voce e il piacere di confrontarsi con i grandi nomi del suo genere con Egoista di lei.

“Shari è identica a lei”, chi è il duplicato della concorrente al concorso musicale di Sanremo?

Il partecipante a Sanremo e il sosia di cui discutiamo non sono collegati. Dopo aver stabilito questa premessa, perché li riuniamo? Entrambi questi tratti sono simili, in particolare per quanto riguarda l’espressione facciale che sembra avere lo stesso significato in entrambi i casi: “Sono bella e lo apprezzo”. Entrambi sono davvero intriganti. Ma chi è l’altro? Vi informiamo che da anni è segretamente identificata come Hannah Montana! Ne sei consapevole, vero?

Stiamo discutendo di Miley Cyrus! Shari e solo lei sono simili per quanto riguarda le espressioni facciali, quella mostrata sopra ne è un esempio. Il modo in cui sono tagliate le sopracciglia, il naso sottile e le labbra carnose, suggerisce che siano essenzialmente la stessa cosa. Forse non di prima elementare perché i colori sono diversi. Tuttavia, la somiglianza è evidente… Cosa ne pensi?