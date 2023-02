Black Eyed Peas a Sanremo 2023: cachet stellare per pochi minuti d’esibizione. “Uno schiaffo alla miseria”

Black Eyed Peas a Sanremo 2023: cachet da urlo per la band americana

La domanda che in tanti si sono posti ieri sera dopo aver visto per pochi minuti i Balck Eyed Peas sul palco dell’Artiston è la seguente? Quanto è stato sborsato per averli? Beh, possiamo già anticiparvi che la Rai di certo non ha sborsato pochi spiccioli e il l’importo del cachet vi farà girare la testa.

La band americana ritorna sul palco dell’Ariston

I Black Eyed Peas erano sicuramente gli ospiti più attesi della seconda serata del festival di Sanremo. Stando a quanto riporta Leggo la band americana avrebbe intascato un cachet da capogiro per pochi minuti di esibizione. A volere fortemente il gruppo è stato Amadeus, per la quarta volta direttore artistico e conduttore della kermesse musicale più importante in Italia.

Quando si parla di Sanremo ovviamente è impossibile non associare il nome ai tanti soldi che vengono sborsati per invitare artisti, ospiti e co-conduttrici. Nella scorsa puntata ha fatto molto scalpore anche il compenso di Roberto Benigni.

L’attore e regista ha dato spettacolo con un monologo sulla Costituzione italiana, e anche in questo caso tutti si sono chiesti quanto ha incassato. Non sappiamo con precisione quanto la rete pubblica abbia sborsato ma Coletta ha parlato di un importo inferiore ai 300 mila euro.

Quanto hanno guadagnato i Black Eyed Peas a Sanremo 2023

Il compenso della band americana che ha un successo clamoroso in tutto il mondo e che Amadeus ha voluto fortemente è molto superiore a quello incassato da Benigni. Secondo alcune indiscrezioni i Black Eyed Peas avrebbe portato a casa ben 800 mila euro per pochi minuti di esibizione. Parliamo quindi di ben 20 mila euro al minuto! Un pò troppo ha precisato qualcuno, ma precisiamo che non si tratta di una notizia certa. Voi cosa ne pensate?

Quando c’è Sanremo si sa non si badano mai alle spese, ecco perchè da qualche anno il Codacons ha chiesto con imposizione alla rete pubblica di pubblicare ogni singolo cachet che percepiscono gli artisti. Dato che quei soldi sono di tutti i cittadini italiani..