Anticipazioni Uomini e donne, 9 febbraio: l’addio che nessuno si aspetta

Ci attende una grande puntata di Uomini e donne oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Federico e le sue esterne con Alice e Carola, e dopo aver visto la prima esterna della nuova tronista Nicole con l’osteopata romano Andrea, oggi largo spazio sarà dedicato agli over.

Per il penultimo appuntamento di questa settimana ci saranno grandi colpi di scena. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri e possiamo anticipare che ci saranno due grandi addii

Uomini e donne, 9 febbraio: due grandi addii dal programma

Stando alle anticipazioni la puntata, che è stata registrata lo scorso 3 febbraio, si dovrebbe aprire con Biagio. Il cavaliere si siederà di nuovo al centro studio per avere l’ennesimo confronto con Carla. L’uomo vuole riallacciare i rapporti, e risentirla ma la dama non sarà affatto d’accordo. Biagio aveva intenzione di conoscere anche un’altra donna, una di quelle scese per frequentare Claudio. Ed è da qui che partono le accuse in studio, soprattutto da parte di Gianni.

Secondo l’opinionista di Maro è alla ricerca di altro. Alla fine inaspettatamente Biagio lascia lo studio anche su invito di Maria De FilippiMa quello di Biagio non sarà l’unico addio dal programma. Gli spoiler ci fanno sapere che anche Gloria abbandonerà il parterre. La dama ha cercato in tutti i modi di riallacciare i ponti con Riccardo ma purtroppo non ci è riuscita.

Fin dal primo momento ha sempre mostrato grande interesse per il cavaliere e per questo motivo ad oggi non si sente più di andare avanti e tanto meno conoscere altri corteggiatori. Un addio doloroso soprattutto per i tanti fan che da casa ormai si erano affezionati a lei.

Silvia e Giuseppe: come procede la conoscenza?

Nello studio, oggi si tornerà a parlare di trono over anche con Silvia e Giuseppe. I due sono usciti insieme più volte, lei lo avrebbe invitato a salire in camera, ma non sono andati oltre un bacio. Oggi il cavaliere ha deciso di interrompere quella frequentazione per la poca attrazione fisica. Per la donna si tratterà di un vero e proprio colpo. Come reagirà? Non ci resta altro che attendere…